Pasinex Resources Ltd. ernennt VP of Exploration

Toronto, 17. Januar 2018 - Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE, FSE: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von John Barry zum Vice President of Exploration bekannt zu geben, der in dieser Funktion alle Explorationsarbeiten des wachsenden Portfolios an Explorationsprojekten des Unternehmens in der Türkei und Nevada leiten wird.Pasinex freut sich, diese neue Position des VP of Exploration eigens für Herrn Barry zu schaffen. Er wird ein Team, das aus führenden Explorationsgeologen besteht, die bei der Zinkmine Pinargozu im Süden der Türkei tätig sind, sowie ein technisches und logistisches Managementteam in Nevada leiten. Herr Barry ist ein Director von Pasinex und fungiert als interne qualifizierte Person (Qualified Person) des Unternehmens.Herr Barry kann in der Mineralressourcenbranche eine Erfahrung von über 30 Jahren auf allen fünf Kontinenten vorweisen. Seine Fähigkeiten bei der Exploration und der Ressourcenbeschreibung kamen bei zwei hervorragenden irischen Zinkminen zur Geltung, nämlich bei Lisheen, einer großen irischen Zinklagerstätte, und bei der erstklassigen Mine Navan. Herr Barry ist ein Founder und VP of Exploration Strategy des seit Kurzem an der Börse notierenden Unternehmens Group Eleven Resources (TSX-V: ZNG) und fungierte davor als Founder und CEO von Rathdowney Resources Ltd. (TSX-V: RTH).Steve Williams, President und CEO von Pasinex, sagte: Herr Barry ist ein äußerst bekannter und renommierter Explorationsgeologe und eine Autorität im Bereich der Zinkexploration. Wir freuen uns, dass er diese Funktion übernommen hat, da seine langjährige Erfahrung bei der Weiterentwicklung und Erweiterung des Erschließungsportfolios an Zinkprojekten von Pasinex ein großer Vorteil sein wird. Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE, FSE: PNX) ist ein Metallunternehmen, das zu 50 Prozent Eigentümer der hochgradigen Zinkmine Pinargozu ist, die sich in Produktion befindet und das Material im Rahmen des DSO-Programms von seinem Minenstandort in der Türkei direkt zur Zinkhütte/-raffinerie verschifft. Das Unternehmen hat kürzlich auch das hochgradige Zinkexplorationsprojekt Gunman in Nevada erworben. Das Unternehmen verfügt über ein starkes technisches Management-Team, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Die Mission von Pasinex besteht darin, durch Abbau- und Explorationsprojekte in der Türkei und Nevada ein mittelständisches Zinkunternehmen aufzubauen.Die Mine Pinargozu befindet sich im Besitz des 50:50-Unternehmens Horzum Arama Isletme AS (Horzum AS), eines Joint Ventures zwischen Pasinex und dem türkischen Bergbauunternehmen Akmetal Madencilik San ve Tic. AS (Akmetal AS). Akmetal AS ist einer der größten türkischen Familienbetriebe, der die nahe gelegene, vormals produzierende Zinkmine Horzum besitzt.Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.comFür das Board of Directors: Pasinex Resources Ltd. Steve WilliamsSteve Williams, President/CEOTel: 416.861.9659E-Mail: info@pasinex.comCathy Hume, CHF Investor RelationsTel: 416.868.1079 ext. 231E-Mail: cathy@chfir.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!