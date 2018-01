Fundamentale Trends deuten 2018 auf Defizit am Silbermarkt hin

Das Silver Institute hat gestern einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem es die wichtigsten Trends zusammenfasst, die den Silbermarkt 2018 prägen werden.Auf der Nachfrageseite rechnen die Analysten mit einem weiteren Anstieg. Die industrielle Nachfrage, die 2017 60% des Gesamtbedarfs ausmachte, soll weiter zunehmen. Dabei hebt der Bericht vor allem die Solarindustrie hervor, die insbesondere in China ein starkes Wachstum verzeichnet. Die für Photovoltaikanwendungen benötigte Silbermenge wird den Marktforschern zufolge in diesem Jahr einen neuen Rekord erreichen.Die Schmuckindustrie, die einen Anteil von rund 20% an der globalen Gesamtnachfrage hat, wird nach Einschätzung des Silver Insitute 2018 etwa 4% mehr Silber verarbeiten als im Vorjahr.Zudem könnten sich die physischen Silberinvestitionen wieder erholen, nachdem sich die Münz- und Barrenverkäufe im Zuge der Aktien- und Kryptowährungsrally im letzten Jahr fast halbiert hatten. Angesichts der hohen Kurse an den Finanzmärkten sei nun damit zu rechnen, dass ein gewisser Teil des Investmentkapitals zurück in die Edelmetallmärkte fließt. Darüber hinaus erwarten die Analysten einen Anstieg von etwa 3% bei den physischen Beständen der Silber-ETFs.Das Angebot soll in diesem Jahr dagegen weiter sinken, nachdem es sich 2017 erstmals um 1% verringert hatte. Für 2018 sagt das Silver Institute einen weiteren Rückgang der Minenproduktion um 2% auf insgesamt 870 Mio. Unzen vorher. Die Menge des recycelten Silbers soll mit 150 Mio. Unzen etwa konstant bleiben.Unterm Strich erwarten die Experten in diesem Jahr ein leichtes Defizit am Silbermarkt, welches mit Hilfe bereits bestehender überirdischer Bestände ausgeglichen werden muss.In Bezug auf den Preis rechnet das Silver Instiute mit einer volatilen Entwicklung. Das Gold-Silber-Verhältnis, das derzeit rund 72:1 beträgt, könne sich dem langfristigen Durchschnitt von 64:1 annähern. Die höhere Nachfrage nach Silberinvestments als Absicherung gegen gestiegene Marktrisiken werde den Kurs dabei unterstützen.© Redaktion GoldSeiten.de