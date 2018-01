Doug Casey warnt vor den Gefahren und Tücken der Finanzmärkte

Auf der Vancouver Resource Invertment Conference hat Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com mit dem Bestsellerautor und Newsletter-Herausgeber Doug Casey über die globalen Probleme in der Geopolitik und an den Finanzmärkten gesprochen."Die Zentralbanken haben riesige Finanzblasen geschaffen", sagt Casey im Interview. Diese sind seiner Ansicht nach insbesondere im Marihuana- und im Blockchain-Sektor entstanden. Wenn die Blasen platzen, könne das eine umfassende Korrektur an den globalen Aktienmärkten auslösen. Er selbst nutzt solche Verzerrungen eigenen Angaben zufolge aus, um zu spekulieren. "Ich würde mich nicht als Investor bezeichnen", so der Marktveteran. "In der heutigen Welt ist es sehr schwierig und vielleicht sogar närrisch, ein Investor zu sein."Die Finanzwelt sei förmlich mit Landminen gespickt. Casey selbst spekuliert zwar mit Kryptowährungen und Marihuana-Aktien, warnt aber, dass diese bereits sehr teuer sind. "Große Kapitalsummen investiere ich in den Agrarsektor und in Rohstoffe im Allgemeinen", erklärt der Anlageprofi. "Das sind die einzigen Assets auf der Welt, die noch günstig sind."Doch die Märkte sind nicht das Einzige, was Casey Sorgen bereitet. "Wir könnten einen dritten Weltkrieg erleben," sagt der Autor und bezieht sich dabei ausdrücklich nicht nur auf den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. "Auf der Welt gibt es noch viele andere Situationen, die eskalieren können."© Redaktion GoldSeiten.de