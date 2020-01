Argentinische Provinz schafft umstrittenes Bergbaugesetz ab

Wie Mining.com meldet und wie wir berichteten , wurde das starken Protesten ausgesetzte Bergbaugesetz in der argentinischen Provinz Mendoza aufgehoben.Gouverneur Suarez präsentierte einen entsprechenden Antrag vor den Parlamentariern, der am Montag angenommen wurde. Damit wurde Gesetz Nr. 9209, das den Einsatz von Zyanid und Schwefelsäure im Bergbau erlaubt, aufgehoben. Gleichzeitig tritt Gesetz 7722 wieder in Kraft.Die Assoziation der Metallindustrie von Mendoza veröffentlichte in Communiqué, worin sie ausdrückte, dass die Aufhebung des Gesetzes gegen die dringende Notwendigkeit, die Wirtschaft der Provinz Mendoza zu diversifizieren, gerichtet sei. Nach Ansicht der Vereinigung ist es möglich, große Bergbauprojekte mit Verantwortungsbewusstsein und höchsten Qualitätsstandards auszuführen.Der Sprecher von Greenpeace Argentinien, Enrique Viale, bezeichnet dieses Ereignis als einmalige Errungenschaft und einen Sieg der Menschen, die ihre Wasserversorgung gefährdet sahen.© Redaktion GoldSeiten.de