HSBC: Steigende Industrienachfrage wird Silberpreis nach oben treiben

Nach Einschätzung der Analysten der britischen Großbank HSBC wird Silber als Investment noch immer übersehen. In diesem Jahr könne sich das jedoch ändern, wenn die Kurse aufgrund einer steigenden Nachfrage der Industrie zulegen. Dies geht aus einer kürzlich auf kitco.com veröffentlichten Meldung hervor."Wir erwarten einen moderaten Anstieg der Silberpreise 2018 und 2019, basierend auf einer starken Industrienachfrage und einem begrenzten Angebot" sagte James Steel, der Cheyanalyst der HSBC für den Bereich Edelmetalle. Die Bank sagt für dieses Jahr einen durchschnittlichen Silberpreis von 17,92 $ je Unze sowie eine Handelsspanne von 16,10 $ - 19,25 $ vorher.Etwaige Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed werden sich nach Ansicht der Analysten wahrscheinlich nicht auf den Silberpreis auswirken, da sie bereits eingepreist seien. Sollten die Zinsen jedoch langsamer steigen als derzeit erwartet wird, könnte das den Kurs zusätzlich stützen.Eine Erhöhung der Marktrisiken könnte die Investmentnachfrage anheben und den Silberpreis nach oben treiben, so die HSBC. Schlüsselfaktor sei jedoch der Bedarf der Industrie. "Nach Jahren der schwachen Nachfrage sehen wir nun eine Erholung, insbesondere in der Photovoltaik- und Elektronikbranche", sagt Steele. "Die Ökonomen der HSBC prognostizieren ein gutes Wachstum der globalen Industrie, was den Aufwärtstrend des Silberpreises weiter ankurbeln sollte."Auch in Bezug auf die Investitionsnachfrage sieht der Experte großes Potential. Für den Ausbau von Long-Positionen an den Terminmärkten und das Aufstocken von ETF-Beständen gibt es ihm zufolge noch viel Spielraum. "Die Nachfrage der Anleger nach Silbermünzen und -barren ich nach wie vor gering, sollte sich aber ebenfalls erholen", fügt er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de