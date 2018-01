Palladium: Neue Allzeithochs im Blick

Die mittelfristige Rally führte den Palladiumkurs in den letzten Wochen über die Kurshürden bei 908 und 1.028 USD und generierte damit etliche übergeordnete Kaufsignale. Gekrönt wurde der Anstieg Anfang Januar mit dem Überschreiten der früheren Höchststände bei 1.090 USD. Anschließend zog Palladium direkt an die anvisierten charttechnischen Kursziele bei 1.115 und 1.150 USD an. In dieser Woche konnte eine leichte Korrektur bereits an der Unterstützung bei 1.090 USD gestoppt werden.Die Bullen scheinen derzeit jede sich bietende Einstiegschance nutzen zu wollen, denn direkt an der 1.090 USD-Marke kam es zuletzt zu einem weiteren Anstieg. Wird jetzt die Hürde bei 1.115 USD ein weiteres Mal überschritten, sind Zugewinne bis 1.150 USD zu erwarten. Kann auch dieser Zielbereich durchbrochen werden, käme es zu einer Kaufwelle bis 1.200 USD.Ein Rückfall unter 1.090 USD würde dagegen für eine kurze Gegenbewegung bis 1.075 und 1.052 USD sorgen. Dort könnte bereits die nächste mehrtägige Aufwärtsbewegung einsetzen. Abgaben unter diesen Kursbereich würden die Rally zwar nicht gefährden, jedoch für eine Ausweitung der Korrektur bis 1.028 USD sprechen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG