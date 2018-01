Krypto-Crash: Ängstliche Anleger wandeln Bitcoins in Gold um

Nachdem die Kryptowährung innerhalb des letzten Monats mehr als 40% ihres Wertes verloren hat, versuchen zahlreiche Bitcoin-Investoren nun, ihre digitalen Assets zu Gold zu machen. Dies berichtet Bloomberg in einem gestern veröffentlichten Artikel.Beim Edelmetallhandelsunternehmen CoinInvest stieg der Umsatz an Goldmünzen den Angaben zufolge auf das Fünffache, als der Kurs der Kryptowährung einbrach. "Gestern war ein verrückter Tag", sagte Direktor Daniel Marburger gegenüber Bloomberg. "Ständig klingelte das Telefon und es kamen immer neue E-Mails, in denen Kunden fragten, wie sie ihre Kryptowährungen in Gold umwandeln können." Marburger gab an, dass CoinInvest an nur einem Tag Gold im Wert von 1,2 Mio. $ verkaufte, als Bitcoin am Dienstag 23% fiel.Der Londoner Goldhändler Ross Norman bestätigte den Trend. Vor allem junge Anleger kämen mit ihren Laptops in seine Niederlassung, um Bitcoins in Gold zu tauschen. In den letzten Wochen konnte sein Unternehmen Sharps Pixley aus diesem Grund Umsätze in Millionenhöhe verzeichnen, obwohl der traditionelle Kundenstamm nach Angaben von Norman zuletzt nur wenig physisches Gold kaufte. "Bitcoin ist ein wenig wie eine Fischfangreuse - man kommt leicht hinein, aber nur schwer wieder heraus", sagte er.Vergleichbare Erfahrungen machte auch GoldCore Ltd. Direktor Mark O'Byrne erklärte gegenüber Bloomberg, dass die Anleger angesichts des rasanten Aufschwungs im Kryptosektor besorgt waren. "Wir glauben, dass den Leuten zunehmend bewusst wird, wie hoch das Risiko bei diesen digitalen Vermögenswerten im Vergleich zu traditionellen Safe-Haven-Assets ist," schrieb er in einer E-Mail.Daniel Marburger von CoinInvest wies darauf hin, dass die Gemeinsamkeiten von Gold und Bitcoin das Edelmetall für die Besitzer von Kryptowährungen attraktiv machen. "Beide haben ein begrenztes Angebot, sind leicht zu handeln und können dezentral gelagert werden", so Marburger. Gold hätte jedoch verschiedene Vorteil: "Es gibt kein Passwort, das Sie verlieren können, die Volatilität ist viel geringer, die Kursgewinne sind langfristiger und am Ende können Sie Ihr Investment in den Händen halten."© Redaktion GoldSeiten.de