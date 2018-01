Alba Minerals erwirbt zweites 2.843 ha großes Konzessionsgebiet im argentinischen Lithiumdreieck

Vancouver, 18. Januar 2018 - Alba Minerals Ltd. (Alba) (TSX-V: AA.V: AXVEF:US Frankfurt: A117RU) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen kurz davor steht, ein weiteres Lithiumkonzessionsgebiet für sein Lithiumexplorationsportfolio in Salta, Argentinien zu erwerben. Chascha Norte besteht aus einer einzelnen Bergbaukonzession mit 2.843 Hektar Grundfläche. Die Konzession befindet sich im südöstlichen Bereich des Salars de Arizaro, dem größten, jedoch unbekannten Salar in dieser Region, und liegt unweit der Lithiumsoleprojekte Arizaro von Argentina Lithium & Energy Corp. und Lithium X.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42126/Alba_ChaschaNorte_DEPRcom.001.pngAbbildung 1&2: StandortDas Konzessionsgebiet Chascha Norte hat in der Vergangenheit - ebenso wie der gesamte Salar de Arizaro - von einer guten Infrastruktur profitiert, da in den umliegenden Gebieten mehrere Bergbauprojekte (einschließlich Edelmetalle und Lithium) erschlossen wurden. Aufgrund seiner Länge wurde das Umfeld des Salars im Hinblick auf sein Potenzial, Süßwasser und Soleressourcen mit Lithium- und/oder Kalianreicherung zu beherbergen, noch nicht hinreichend erkundet.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42126/Alba_ChaschaNorte_DEPRcom.002.pngTabelle 1 und Abbildung 3: Allgemeine Aspekte des Salars de ArizaroNach Kenntnis des Unternehmens wurden bislang nur die Grundwasserleitersysteme Chascha, Taca Taca und Salar de Arizaro identifiziert und wissenschaftlich beschrieben (vgl. Garica et. al., 2016). Das Grundwasserleitersystem Chascha entstand aus hydrogeologischer Sicht im südlichen Sektor, wo es mit anderen Flussgebieten verbunden ist (Cori, Arita, Cavi, Rio Grande usw.). Das Teileinzugsgebiet Chascha ist ein Zufluss des Salars de Arizaro und umfasst zahlreiche Schwemmebenen (sog. Vegas) und Lagunen (Vega of Chascha, Agua Negra und Las Lagunitas).http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42126/Alba_ChaschaNorte_DEPRcom.003.pngDie historischen Probenahmen und Bohrprogramme am westlichen Rand und im Norden des Konzessionsgebiets, die von anderen kanadischen Unternehmen durchgeführt wurden, weisen auf Lithiumanomalien unweit der Oberfläche mit steigenden Gehalten in die Tiefe hin, die in den klassischen Halitschichten und unterirdischen Grundwasserleitern enthalten sind.Sandy MacDougall, Chairman und Director von Alba, sagte dazu: Während wir auf die geophysikalischen Ergebnisse von Quiron II warten, die in den nächsten zwei Wochen vorliegen sollten, konnten wir überraschenderweise Fortschritte hinsichtlich des Erwerbs dieses bedeutenden Explorationsprojekts erzielen. Damit tut sich für uns die Gelegenheit zum Ausbau unseres Konzessionsbestands für unser Lithiumsoleprojekt in Argentinien auf. Nachdem wir im vergangen Jahr mehr über die lokalen Geschäftsgepflogenheiten erfahren und uns an diesen orientiert haben, sind wir für 2018 nun mit allem gewappnet, was wir für den Ausbau unserer Projekte und der aggressiven Wahrnehmung weiterer Möglichkeiten zur Erweiterung unseres Grundbesitzes brauchen.- Der Salar de Arizaro ist über eine Fernstraße und eine Eisenbahnlinie erreichbar, die das Projekt mit Chile und Pocitos verbinden, wo Zugang zu Erdgas und einem Gewerbegebiet besteht- Günstige strukturelle Geologie: sanftes Relief in den Bereichen, in denen sich der Salar erwartungsgemäß unter der Oberfläche fortsetzt- Zonen mit erhöhten Konzentrationen an aufgelösten Festkörpern entsprechend der Einheit Cori in der Region Taca Taca- Lage in der Nähe zum Lithiumsoleprojekt Arizaro von Lithium X (vgl. NEXTVIEW NEW ENERGY LION HONG KONG LIMITED) und dem Projekt von Argentina Lithium & Energy Corp. der Grosso Group sowie in direkter Nachbarschaft von großen Bergbauprojekten wie dem Kupferprojekt Taca-Taca von First Quantum und Fortuna Silvers Goldprojekt LinderoDie technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Peter Born, P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.Das Unternehmen hat mit zwei unabhängigen Verkäufern eine Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet Chascha Norte unter den folgenden Bedingungen unterzeichnet:- Barvergütung in Gesamthöhe von 250.000 $ (50.000 $ bei Vertragsunterzeichnung und 200.000 $ innerhalb von 30 Tagen nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) und- Ausgabe von 4.500.000 Stammaktien nach Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Die Datenauswertung der VES-Messungen (Vertical Electrical Sounding) bei Quiron II befindet sich in ihrer Schlussphase. Unter Aufsicht von Dr. Garcia bewertet das hocherfahrene Team von Conhydro derzeit die letzten mathematischen Computermodelle und die Ergebnisse werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen verfügbar sein. Alba Minerals Ltd. ist ein in Vancouver ansässiges Junior-Ressourcenunternehmen mit Projekten in Nord- und Südamerika, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung unserer Lithiumkonzessionen legt. Die Lithiumprojekte befinden sich im Clayton Valley, Nevada, wo Alba eine Beteiligung von 25 % an dem Projekt erworben und eine Vereinbarung über den Erwerb weiterer 25 % abgeschlossen hat. Das zweite Lithiumprojekt Quiron II besteht aus einem aussichtsreichen Explorationsgebiet von 2.421 Hektar im Pocitos Salar, Provinz Salta, Argentinien. 