Mali steigert jährliche Goldproduktion

Im westafrikanischen Mali hat sich der Ausstoß der industriellen Goldminen im letzten Jahr um 5% auf insgesamt 49,6 Tonnen erhöht. Dies meldete Reuters in dieser Woche. Damit wurden sowohl die Produktionsleistung von 46,9 Tonnen im Jahr 2016 als auch die staatliche Vorhersage von 45 Tonnen übertroffen.Das Ministerium für Bergbau und Geologie sprach in einem Statement von realen Fortschritten in der industriellen Rohstoffgewinnung und einer verbesserten Performance der Minen. Auch der Produktionsstart des riesigen Goldprojekts Fekola von B2Gold Corp. trug entscheidend zur Erhöhung der Produktion bei.Allerdings stammen nur rund 50% des landesweit geförderten Goldes aus Großbetrieben. Die Regierung schätzt, dass weitere 50 Tonnen pro Jahr mit einfachen Methoden im Kleinbergbau gewonnen werden.© Redaktion GoldSeiten.de