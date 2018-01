Russlands Gold- und Devisenreserven mit deutlichem Plus

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab am gestrigen Donnerstag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven, einschließlich ihrer Goldbestände, in US-Dollar bekannt.Den Angaben zufolge wurde in der zweiten Kalenderwoche ein starker Anstieg verzeichnet. Es handelt dabei um die fünfte wöchentliche Erhöhung in Folge.Per 12. Januar 2018 belief sich der Wert der Gold- und Devisenreserven auf 437,9 Milliarden Dollar und erhöhte sich gegenüber der Vorwoche damit um 5,3 Milliarden Dollar. Am 5. Januar 2018 hatten die Währungsreserven 432,6 Milliarden Dollar betragen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de