Zadar Ventures Ltd. erwirbt hochgradiges Lithiumprojekt in historischer Bergbauregion

Vancouver, 19. Januar 2018 - Zadar Ventures Ltd. (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet hat, um von MDS Lithium LLC - einem Privatunternehmen mit Sitz in Utah, das auf Membranabscheidungstechnologien für den Bergbau spezialisiert ist - das Lithiumprojekt South Hector in Südkalifornien zu übernehmen. Das Lithiumprojekt South Hector überzeugt mit hochgradigen Lithiumwerten zwischen 0,60 % und 1,12 % (über 10.000 ppm), die auf die bekannten Hektorit-Tonsteinvorkommen konzentriert sind.- Das Projekt befindet sich in der Mojave-Wüste in Südkalifornien, 35 Meilen (56 km) südöstlich der Stadt Barstow im San Bernardino County. Der Interstate Highway 40 verläuft durch den südlichen Anteil der Konzessionsgebiete. Dieses interessante Gebiet hat eine lange Bergbautradition; hier wird bereits seit dem Jahr 1931 das Tonmineral Bentonit abgebaut. Die Sedimentsequenz im Bereich der Mine Hector ist anhand von Ausbissen zu erkennen, die im Norden in den Hector Lode Claims zutage treten.- In der Literatur finden sich zwei Hinweise zur Analyse der Tonminerale bei Hektor. Eine Literaturangabe stammt von Ames et al. (1958), die im Bereich der Mine Hector von einem Li2O-Wert von 1,14 % berichten. Den anderen Nachweis liefern Foshag and Woodward (1936), die ebenfalls im Bereich der Mine Li2O-Werte von 1,12 % und 0,60 % ermittelten. Diese Analysen sind beide dem südlichen Anteil der Konzessionsgebiete zuzuordnen.- Nachweis einer Lithiummineralisierung im Hektorit-Tonstein;- Veröffentlichte Berichte weisen auf Lithiumwerte über 1 % + Li2O (10.000 ppm) hin;- Material wird derzeit aus dem benachbarten Bentonit-/Hektorit-Tonstein abgebaut;- Infrastruktur im Nahbereich (Stromversorgung, Transportstraßen und Labor);- Stabiles politisches Umfeld;- Während des Absteckens wurde eine Stichprobe an der Oberfläche entnommen und an das Labor von ALS in Reno zur Analyse übermittelt.Vereinbarungsgemäß wird Zadar 100.000 $ in Bestätigungsbohrungen investieren, um sich die Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) am Lithiumprojekt South Hector zu sichern. MDS wird wiederum eine Lizenz für seine geschützte Membranabscheidungstechnologie zur Gewinnung von Lithium aus dem Tonstein des Lithiumprojekts South Hector erteilen und erhält dafür eine GOR-Gebühr von 3 % und eine Förderbeteiligung von 10 %.MDS LITHIUM LLC ist ein US-amerikanisches Privatunternehmen mit Sitz in San Diego. MDS LITHIUM LLC ist eine vor kurzem gegründete Tochtergesellschaft von MDS, auf die MDS sämtliche Aktivitäten in Zusammenhang mit der Lithiumförderung verlagert hat. MDS hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit modernen Membranabscheidungstechnologien in der Bergbau- sowie Öl- und Gasbranche und verfügt über Anlagen in zahlreichen Rechtsstaaten. Die Systeme von MDS ermöglichen wichtige Abscheidungsprozesse und bieten den Kunden effiziente Verfahren, mit denen nicht nur sämtliche Umweltauflagen erfüllt werden, sondern auch eine höhere Ausbeute bei geringeren Betriebskosten erzielt wird. MDS LITHIUM LLC ist ein US-amerikanisches Privatunternehmen mit Sitz in San Diego. MDS LITHIUM LLC ist eine vor kurzem gegründete Tochtergesellschaft von MDS, auf die MDS sämtliche Aktivitäten in Zusammenhang mit der Lithiumförderung verlagert hat. MDS hat mehr als 30 Jahre Erfahrung mit modernen Membranabscheidungstechnologien in der Bergbau- sowie Öl- und Gasbranche und verfügt über Anlagen in zahlreichen Rechtsstaaten. Die Systeme von MDS ermöglichen wichtige Abscheidungsprozesse und bieten den Kunden effiziente Verfahren, mit denen nicht nur sämtliche Umweltauflagen erfüllt werden, sondern auch eine höhere Ausbeute bei geringeren Betriebskosten erzielt wird. Die maßgeschneiderten Lösungen von MDS reichen von kleinformatigen Systemen bis hin zu Systemen für größere Unternehmen und umfassen Planung, Herstellung, Inbetriebnahme und - falls erforderlich - auch die technische Betriebsführung der Systeme.Nähere Informationen erhalten Sie auf http://www.mdsamericas.com/ Zadar Ventures Ltd. ist ein Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Exploration von wirtschaftlich nachhaltigen grünen Energierohstoffen in für den Bergbau und die Industrie günstigen Rechtssystemen konzentriert. 