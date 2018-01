Gerald Celente: "Die Welt wird bargeldlos und digital"

Gerald Celente, der Herausgeber des Trends Journal, sprach kürzlich mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Währungen. Seiner Ansicht nach haben die zunehmende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs und der Aufstieg der Kryptowährungen einen Paradigmenwechsel eingeleitet."Die Welt wird bargeldlos und digital", so der Trendforscher. Zudem hätten die Menschen das Vertrauen in ihre Währungen verloren. "Die Kryptowährungen sind das Gold einer populistischen Generation", meint Celente.Seiner Ansicht nach werden sowohl Gold als auch die digitalen Währungen künftig eine wichtige Rolle spielen: "Bei der nächsten Finanzkrise werden die Menschen Safe-Haven-Assets kaufen. Sie werden in Gold und Kryptowährungen investieren," sagt der Marktveteran. Er weist jedoch auch darauf hin, dass die Regierungen versuchen werden, gegen die Kryptowährungen vorzugehen und fügt hinzu, dass Bitcoin "das solide, physische Element von Gold" vermissen lässt. "Aus diesen Grund bleibt Gold der ultimative sichere Hafen."Wie lange sich die Rally an den Aktienmärkten noch fortsetzen wird, hängt nach Einschätzung von Celente davon ab, wie schnell die Zentralbanken die Zinsen anheben. Dies werde auch einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Goldpreises haben. "Wenn sich die Zinsen zu stark erhöhen, wird der Dollar steigen und Gold wird geschwächt," erklärt er. Allerdings würden selbst drei Zinsschritte durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nur eine Erhöhung um 0,75% bedeuten.In Bezug auf Gold ist Celente daher noch immer optimistisch. Wirklich bullisch wird er eigenen Angaben zufolge aber erst, wenn der Kurs die 1.400-$-Linie durchbricht und noch etwas weiter steigt. "Gold befindet sich noch immer in der gleichen Handelsspanne", sagt der Trendforscher. "Wir sehen allerdings kein großes Abwärtsrisiko. Vielleicht 100-150 $ - das ist nichts."© Redaktion GoldSeiten.de