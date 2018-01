Russland: Goldkäufe im Dezember und im Gesamtjahr 2017

Die Zentralbank der Russischen Föderation hat am vergangenen Freitag den Stand ihrer internationalen Reserven, einschließlich der offiziellen Goldbestände und der Währungsreserven des Landes, per Ende Dezember 2017 veröffentlicht.Den aktuellen Zahlen zufolge hat Russland seine Goldkäufe auch im Dezember fortgesetzt und 300.000 Unzen des gelben Metalls erworben. Damit erhöhten sich die Goldreserven auf insgesamt 59,1 Mio. Unzen. Im November hatte die Zentralbank 900.000 Unzen Gold zugekauft.Insgesamt hat das Land seine offiziellen Goldreserven im Jahr 2017 um 7,2 Mio. Unzen aufgestockt. Zum Jahresende 2016 beliefen sich die Reserven noch auf 51,9 Mio. Unzen.Der Wert der Goldbestände lag am 31. Dezember 2017 bei 76,6 Mrd. US-Dollar und stieg damit gegenüber dem Vormonat um 0,5 Mrd. Dollar. Im Vergleich zum Dezember 2016 erhöhte er sich um 16,4 Mrd. Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de