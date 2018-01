RNC Minerals Inc: Beta Hunt liefert nun auch!

Gestern veröffentlichte RNC Minerals die vorläufigen Produktionszahlen von der Beta Hunt Goldmine in Australien ( Link ).Im 4. Quartal konnten 12.722 Unzen Gold produziert werden (+21%) und der durchschnittliche Goldgehalt zog auf 2,47 g/t an (+10%). Positiv war auch, dass RNC im abgelaufenen Quartal deutlich mehr Gold verkaufen konnte. So wurden 12.896 Unzen verkauft, 49% mehr als im Quartal zuvor.Die Nickelproduktion war noch rückläufig, doch das Unternehmen plant in 2018 eine Verdopplung auf 4 Millionen Pfund zu Kosten von unter 2,50 USD je Pfund ( Link ).Im Gesamtjahr 2017 konnte RNC somit 37.027 Unzen Gold produzieren, 33% mehr als im Jahr zuvor. Die Goldverkäufe zogen um 60% auf 33.578 Unzen an:Die zweite Dezember-Hälfte war stark und das Management spricht in der Meldung davon, dass man bei einem Beibehalten dieser jüngsten Produktionsrate auf eine Jahresproduktion von über 70.000 Unzen Gold in 2018 kommen kann.Dies wäre super, da wir dann nochmals von einer knappen Verdopplung der Produktion im laufenden Jahr sprechen würden.Erst das "Erwachen" über das Dumont Projekt und dessen potentielle Entwicklung und nun die guten Daten von der BETA HUNT Goldmine.Die Investoren belohnen das und die Aktie konnte auch gestern nochmals 7,70% auf 0,28 CAD zulegen.Insgesamt hat RNC aktuell einen Börsenwert von rund 86 Millionen CAD. Würde BETA HUNT im laufenden Jahr tatsächlich 70.000 Unzen zu ordentlichen Kosten produzieren, wäre der Börsenwert nur für diese Mine gerechtfertigt. Das ganz große Updside liegt aber klar im Dumont Nickel-Kobalt Gebiet!Wir müssen mit Rücksetzern rechnen, doch ist halte und setze auf eine weitere Wertentfaltung.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.