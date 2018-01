Gold und Silber - wo geht die Reise hin?

Unter den Bullen formiert sich Widerstand und dieser will hier noch nicht aufgeben. Wir haben es ja nun mehrfach betont, dass wir ohne ein Unterschreiten von 1311 $ in Gold nicht vom Ausbau eines Hochs ausgehen können. Bis dies also nicht der Fall ist, hat der Markt die Chance die Bewegung weiter nach oben zu treiben. Unser Wunschziel bleibt, nach wie vor, die Marke von 1351 $ bis 1355 $, mit einer maximalen Ausdehnung bis 1388 $.Darüber wäre das aktuelle Szenario nicht mehr haltbar und eine weitaus bullischere Variante könnte Fuß fassen. Für den GLD sieht es ähnlich aus, auch dieser hält sich bislang deutlich über der wichtigen Marke von 125.33 $. Somit steht hier einer weiteren Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung von 128.08 $ nichts im Wege. Darüber müssten wir auch hier den bisherigen Verlauf infrage stellen und eine deutlich bullischere Variante käme zum Zug.Nachdem zum Wochenanfang die Silberbullen einen kräftigen Schock erlitten haben, als der Preis unter 17.09 $ und 16.91 $ in einem Zug gefallen ist. Konnten die Bullen sich recht gut wieder fangen und halten den Preis wieder stabil über 17 $. Es sind damit dennoch Fragen entstanden, berechtigte Fragen. Denn dieser Abverkauf war alles andere als ein positives Signal.Somit zweifeln wir aktuell noch an der Rettung der Bullen und müssen stark in Betracht ziehen, dass diese nur in der Warteschlange für den Ausbau des Hochs sind. Allerdings werden wir nicht zu voreilig sein, denn solange wir die 16.91 $ nicht nachhaltig unterschreiten, sind Kurse von 17.56 $ bis 18 $ noch immer erreichbar.Wir werden im Gold sowie auch im Silber sobald sich ein weiteres Setup ergibt für alle Nachzügler und Neuabonnenten die noch keine Positionen aufgebaut haben, weitere Tradingbereiche hinterlegen. Diese werden sehr wahrscheinlich eine der letzten Möglichkeiten sein, um noch in den Markt zu kommen bevor der Bullenzug den Bahnhof endgültig verlässt.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de