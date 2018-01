Power Metals durchschneidet hochgradiges Spodumen auf New Northeast Dyke und steigert Bohrprogramm auf 3.000 Meter

VANCOUVER, 22. Januar 2018 - Power Metals Corp. " ("Power Metals Corp." oder das "Unternehmen") (TSX VENTURE:PWM)(FRANKFURT:OAA1)(OTC:AOUFF) freut sich, bekannt zu geben, dass die laufenden Bohrungen auf dem Northeast Dyke auf der Case Lake Liegenschaft des Unternehmens in Ontario mit Erfolg eine signifikante hochgradige Lithium-Mineralisierung durchschnitten haben. Das Bohrprogramm befindet sich in einem frühen Stadium und bis zu 30 % grobkörniges Spodumen im Bohrkern wurde in mehreren der ersten Bohrlöcher gefunden. Das Unternehmen ist damit beschäftigt, Kerne zu protokollieren und zu schneiden, und die ersten Proben wurden kürzlich an das SGS-Aufbereitungslabor in Cochrane, Ontario, verschickt. Aufgrund dieses erfolgreichen Vorkommens hat das Unternehmen sein aktuelles Bohrprogramm von 2000 m auf 3000 m gesteigert.Dr. Julie Selway, VP of Exploration, erklärte: "Das ist mehr als 900 Meter von unserem zuvor gebohrten mineralisierten Main Dyke entfernt und das Vorkommen von hochwertigem Spodumen im Bohrkern ist spektakulär. Aufgrund dieses frühen Erfolges werden wir das Bohrprogramm von 2000m auf 3000m steigern."Power Metals bohrt die ersten Bohrlöcher auf dem Northeast Dyke und die ersten Bohrlöcher auf dem Claim. Wir begannen das Bohrprogramm mit dem Bohren von flachen Löchern unterhalb des Spodumen-reichen Aufschlusses von Proben mit bis zu 7,14% Li2O (siehe Pressemitteilung vom 4. Dezember 2017) und begannen dann, in die Tiefe und entlang des Streichens zu bohren. Diese frühen Bohrlöcher helfen dem Explorationsteam von Power Metals bei der Bestimmung der Ausrichtung des Pegmatit-Deichs. Ein vorläufiges 3D-Modell wurde gestartet, um bei der Bohrerausrichtung zu helfen.Der Northeast Dyke liegt 900 m nordöstlich entlang des Streichens des kürzlich abgeschlossenen 5400 m Bohrprogramms auf dem North- und Main Dyke und befindet sich innerhalb derselben Tonalit-Kuppel wie der North- und Main Dyke. Da sich der Northeast-, North- und Main Dyke entlang desselben Streichens und innerhalb derselben Kuppel befinden, deutet dies darauf hin, dass sie entlang derselben tiefliegenden Struktur aufgestellt wurden. Im Dezember 2017 wurden 50 Bohrlöcher auf dem Main Dyke fertiggestellt, die auf mehrere breite Abschnitte mit sehr hohem Li20-Gehalt stießen.Johnathan More, Chairman von Power Metals, erklärte: "Dies ist ein bedeutendes Ereignis, da dieser große Schritt auf dem Northeast Dyke Spodumen in Übereinstimmung mit unserem zuvor gebohrten Main Dyke erreicht hat. Dies wird unsere Zahlen zweifellos erheblich erhöhen, wenn wir eine Ressourcenschätzung vornehmen, während die Bohrungen weitergehen. Ich möchte Julie und unserem Explorationsteam zu diesem unglaublichen Erfolg gratulieren."http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42154/PR for 12218 v4FINAL_DEPRcom.001.pngAbbildung 1 Northeast DykeDas Konzessionsgebiet Case Lake erstreckt sich über die Gemeinden Steele und Case und liegt 80 Kilometer östlich von Cochrane (NO-Ontario), unweit der Grenze zwischen den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec. Die Pegmatitanhäufung bei Case Lake setzt sich aus fünf Erzgängen zusammen: North, Main, South, East und Northeast Dyke. Der Northeast Dyke enthält sehr grobkörniges Spodumen. Power Metals hält eine Beteiligung über 80% mit seinem Working-Interest-Partner MGX Minerals Corp. (CSE: XMG), welcher im Besitz der restlichen 20% ist.Julie Selway, Ph.D., P.Geo. hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung beaufsichtigt. Dr. Selway hat bei Power Metals die Funktion des VP of Exploration inne und zeichnet als qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 verantwortlich. Dr. Selway leitet das Explorationsprogramm bei Case Lake. Die Expertin hat ihr Doktoratsstudium 1999 mit einer Arbeit über Granit-Pegmatite abgeschlossen (Ph.D.) und war 3 Jahre lang als Geowissenschafterin mit Spezialisierung auf Pegmatit beim Geologischen Dienst der Provinz Ontario (Ontario Geological Survey) tätig. Dr. Selway kann auf dreiundzwanzig Fachpublikationen zum Thema Pegmatite in wissenschaftlichen Zeitschriften verweisen. Es wurde ein Bericht über das Konzessionsgebiet Case Lake im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und am 18. Juli 2017 eingereicht. Power Metals Corp. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit dem Auftrag, hochwertige Bergbauprojekte zu erwerben, zu explorieren und zu erschließen. Unser Ziel ist der Aufbau eines Projektportfolios mit Schwerpunkt auf Lithium sowie wachstumsstarken Spezialmetallen und -mineralien, wie z.B Zeolithe. Wir sehen hier die einmalige Chance, den wachstumsstarken Lithiumbatteriesektor und den Cleantech-Sektor mit Rohstoffen zu versorgen. Weitere Informationen unter www.powermetalscorp.com.FÜR DAS BOARD:Johnathan MoreChairman & DirectorPower Metals Corp. 