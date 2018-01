Kitcos Goldfumfragen: Wall Street und Main Street weiterhin bullisch

Die Teilnehmer der wöchentlichen Umfrage des Nachrichtenportals kitco.com schätzen die Entwicklung der Goldpreises nach wie vor optimistisch ein. Unter den Vertretern der Wall Street hat die Zahl der Bullen im Vergleich zur Vorwoche jedoch deutlich abgenommen.In der vergangenen Woche nahmen insgesamt 17 Finanzprofis an der Umfrage teil. Sieben von ihnen (41%) rechnen den Angaben zufolge in dieser Woche mit einem Anstieg des Goldpreises, während in der Vorwoche noch zwölf (71%) von ihnen bullisch waren. Sechs Analysten (35%) erwarten nunmehr einen Preisrückgang und vier (24%) gehen von einer Seitwärtsbewegung aus.Die Main Street scheint dagegen überzeugt, dass es für den Goldpreis erneut aufwärts geht. Von den insgesamt 845 Privatanlegern, die sich an der Umfrage beteiligten, waren 522 bzw. 62% bullisch eingestellt. 244 bzw. 29% Goldbesitzer glauben eher an einen Preisrückgang und 79 bzw. 9,3% erwarten einen stabilen Kurs ohne große Gewinne oder Verluste.© Redaktion GoldSeiten.de