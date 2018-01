Standard Chartered: Gold könnte 2018 5-Jahres-Hoch testen

Die britische Großbank Standard Chartered glaubt, dass der Goldpreis in diesem Jahr seinen höchsten Stand seit Mai 2013 erreichten könnte. Wie kitco.com gestern meldete, sagen die Analysten einen Durchschnittspreis von 1.324 $ je Unze vorher, doch ein Anstieg bis auf 1.450 $ ist ihrer Einschätzung nach im Jahresverlauf durchaus möglich.In einem aktuellen Bericht schreiben die Experten der Bank, dass die Preisrisiken am Goldmarkt eher auf Kursgewinne hindeuten und das Edelmetalle aufgrund politischer Unsicherheit und internationaler Spannungen sein 5-Jahres-Hoch testen könnte. "Im Laufe des vergangenen Jahres hat Gold auf immer höheren Kursniveaus Unterstützung gefunden und der physische Markt hat sich an das gestiegene Preisniveau angepasst", heißt es im Bericht.Die makroökonomischen Bedingungen schätzen die Analysten positiv für den Goldpreis ein. Sie gehen von einer weiteren Schwächung des US-Dollars, der zunehmenden Abflachung der US-Zinsstrukturkurve und nur zwei statt der drei angekündigten Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten aus. "Steigende Inflationsraten, das näher rückende Ende der Zinsanhebungen in den USA und die Möglichkeit einen Korrektur an den Aktienmärkten könnten das Interesse an Gold wieder aufflammen lassen", so die Standard Chartered.Gestoppt werden könnte der Anstieg des Goldpreises nach Einschätzung der Analysten durch strengere Regulierungen in Indien, Outperformance von alternativen Assets und stärkere geldpolitische Straffungen ohne nennenswerte Inflation.© Redaktion GoldSeiten.de