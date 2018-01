Rick Rule: "Die Goldaktien werden uns in diesem Jahr überraschen"

Während der Vancouver Resource Investment Conference sprach Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com mit dem Edelmetallexperten Rick Rule, CEO von Sprott U.S. Holdings über die Entwicklung des Goldmarktes und des Minensektors in diesem Jahr.Mit Blick auf Gold ist Rick Rule optimistisch, aber nicht euphorisch: "Der Goldpreis wird sich in diesem Jahr gut entwickeln, aber er steht nicht kurz vor einem Ausbruch nach oben", meint der Investor. Er fügt hinzu: "Ich denke allerdings, dass die Goldaktien kurz vor einem Ausbruch stehen. Sie werden uns in diesem Jahr überraschen - vor allem, weil die Erwartungen sehr gering sind."Das spekulative Kapital ist Rick Rule zufolge noch immer hauptsächlich im Sektor der Kryptowährungen involviert, nicht im Goldsektor. Aus diesem Grund sei 2018 kein plötzlicher Preisanstieg zu erwarten. Langfristig rechnet der Marktbeobachter aber durchaus mit einer starken Edelmetallrally.Seiner Einschätzung nach sind die Anleger derzeit zu gutgläubig und vertrauensvoll. "Gold entwickelt sich immer dann gut, wenn die Leute vor anderen Assets Angst haben", so Rule. "Im Moment hat niemand vor irgendetwas Angst." Sollten aber das Vertrauen in den US-Dollar und die Nachfrage nach US-Staatsanleihen sinken, könne sich das positiv auf den Goldpreis auswirken.In Bezug auf die Minengesellschaften sagt Rick Rule, dass zuerst die Top-Produzenten und die besseren Mid-Tier-Unternehmen Kursgewinne verzeichnen werden, weil die Erwartungen an sie so niedrig sind. Die richtig großen Gewinne seien jedoch von den Juniors zu erwarten.Bei der Auswahl guter Unternehmen sollte man dem Experten zufolge darauf achten, dass sie mindestens 100.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, da sie sonst nicht das Interesse institutioneller Investoren und Finanziers wecken werden. "Wichtiger als das sind aber großartige Führungskräfte", gibt Rule anschließend zu bedenken. "Stellen Sie sich hinter die Leute, die schon eine ganze Reihe von Erfolgen vorzuweisen haben und entspannen Sie sich", rät er.© Redaktion GoldSeiten.de