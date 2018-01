Bald mehr Effizienz und Transparenz im Goldhandel durch neuen Standard?

Der World Gold Council lotet offenbar die Möglichkeiten für die Einführung eines einheitlichen globalen Standards für 1-kg-Goldbarren aus, damit diese weltweit von den Terminbörsen als physische Bestände genutzt werden können. Dies berichtete Reuters in dieser Woche unter Berufung auf anonyme Quellen aus der Goldbranche.An asiatischen Börsen wird der Goldhandel üblicherweise in Kilobarren abgewickelt, doch mangelnde Transparenz über deren Ursprung sowie das Fehlen eines gemeinsamen Standards verhindert die Verwendung in Europa und Nordamerika. Die London Bullion Market Association (LBMA) und die London Metals Exchange (LME) akzeptierten beispielsweise nur LBMA-zertifizierte Standardbarren mit einem Feingewicht von typischerweise 400 Unzen. Auch das Clearinghaus des US-amerikanischen Börsenbetreibers CME Group nimmt als Sicherheitsleistung nur Bullion an, das diesen Richtlinien entspricht.Eine ungenannte Quelle aus dem physischen Goldhandel sagte gegenüber Reuters, dass ein Standard für Kilobarren auf die Blockchain-Technologie zurückgreifen könnte, um den Barren die Informationen über die Herkunft des Goldes, die Seriennummer, die Scheideanstalt etc. eindeutig zuzuordnen. Dies könne die Nachfrage erhöhen, da der Käufer so die Sicherheit hätte, dass das Gold nicht aus einem Konfliktgebiet oder aus fragwürdigen Quellen stammt.Schätzungen zufolge importiert China, das Land mit der weltweit größten Goldnachfrage, 95% seines Goldes in Form von Kilobarren. Auch das Clearing von Goldkontrakten an der Shanghai Gold Exchange, an der Shanghai Futures Exchange und an den Hongkonger Börsen erfolgt mit Hilfe von Kilobarren. Am zweitgrößten Goldmarkt Indien machen die Kilobarren 80% aller Goldeinfuhren aus."Kilobarren sollten in die Londoner Good-Delivery-Liste aufgenommen werden", zitiert Reuters die Quelle. "Das wäre für viele Marktteilnehmer deutich günstiger und effizienter. Aber das ist nicht im Interesse einiger LBMA-Mitglieder." Auch die Scheideanstalten, die die Goldbarren entsprechend den Anforderungen der verschiedenen Märkte umschmelzen, würden sich bereits um mögliche Gewinneinbußen sorgen.© Redaktion GoldSeiten.de