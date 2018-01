Platin: Kurze Rallypause

Platin bewegte sich in den vergangenen Wochen sehr stark nach oben. Der Rückfall unter die 891 USD stellte sich als Bärenfalle dar, was einen Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal nach sich zog. Dies führte die Notierungen bis zum Widerstand bei 1.023 USD, bevor dort an den Vortagen ein kleiner Rücklauf einsetzte.Der Bruch des Aufwärtstrends der Vorwochen könnte bei Platin einen Rücklauf nach sich ziehen, welcher auch bis zur Unterstützungszone bei 968-957 USD führt. Hier bietet sich für die Bullen die Chance, die Rally wiederaufzunehmen. Wenn es anschließend über 1.023 USD hinausgeht, sind zunächst 1.044 USD und später auch 1.200 USD erreichbar. Abgaben unter 957 USD würden das Chartbild hingegen eintrüben, da dann eine mittelfristige Seitwärtsbewegung erwartet werden muss.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG