Silver Lake Resources Ltd.: Gute Produktion, Kosten etwas zu hoch

Nun kommen wir in die heiße Phase für die Berichtssaison in Australien. Bis 31.01.2018 müssen die Unternehmen die Quartalsberichte vorlegen. Silver Lake Resources begann heute und legte solide Produktionsdaten vor ( Link ).Es wurden im Quartal 34.206 Unzen Gold produziert, was auf dem Niveau des Vorquartals lag. Insgesamt konnte Silver Lake im ersten Geschäftshalbjahr 68.898 Unzen produzieren und sieht sich nach eigenen Angaben am oberen Ende der Prognose (135.000 - 145.000 Unzen) am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2018):Der Goldabbau selbst war stärker und lag im Quartal bei 43.038 Unzen Gold. So können wir grob sagen, dass noch rund 10.000 Unzen nicht aufbereitet wurden, was für das laufende Quartal gleich eine super Basis darstellt. Die Kosten lagen wieder etwas höher, was aber so angekündigt war. Die All-In-Kosten lagen bei 1.430 AUD und somit 86 AUD über dem Vorquartal. Dies war aber kommuniziert, da Silver Lake hohe Aufwendungen bzw. Vorarbeiten in die Minen gelegt hat.So wurden zum Beispiel 5 Millionen AUD in die Entwicklung der Maxwell Untertagemine und in die Cocked Eye Mine gesteckt und 3,6 Millionen AUD in die Exploration.Zudem schlagen die 10.000 nicht verarbeitenden Unzen natürlich auf die All-In-Kosten durch. Diese wurden abgebaut aber nicht aufbereitet, da man einige Arbeiten in der Anlage durchführen musste.Die Cash-Position lag per Ende Dezember bei 66,7 Millionen AUD, 1,1 Millionen AUD über dem Vorquartal. Somit hat Silver Lake das erste Halbjahr sehr gut gemeistert und sieht nun, mit allen abgeschlossenen Vorarbeiten auf den Minen, einen steigenden Cash-Flow im zweiten Halbjahr.Operativ bin ich mit dem Quartal sehr zufrieden. Die Basis für das 2. Halbjahr wurde gelegt und alle Kosten wurden über den laufenden Cash-Flow bezahlt.Die Minenproduktion sieht stark aus und anhand der Prognosen sollte die Produktion in den nächsten beiden Quartalen in Richtung 37.000 - 39.000 Unzen pro Quartal steigen und dies bei fallenden All-In-Kosten.Silver Lake bleibt schuldenfrei und sitzt auf 66,7 Millionen AUD in Cash plus Aktien im Wert von ca. 11,7 Millionen AUD.Die fundamentale Situation ist also weiterhin sehr gut und die Aktie bleibt für mich nach diesen Zahlen und mit dem starken Ausblick, ein Kauf für Anleger im Goldsektor.Was das Unternehmen nach wir vor nicht gut macht, ist die Pressearbeit. So wurden im abgeschlossenen Quartal 3,6 Millionen AUD in die Exploration gesteckt und teilweise super Ergebnisse erzielt.Im Quartalsbericht, bei dem die meisten Anleger nur die Headlines lesen, finden sich im hinteren Teil zig interessante Bohrergebnisse mit tollen Gehalten. Diese sollte das Unternehmen regelmäßig als einzelne Pressemeldungen veröffentlichten, wie es andere Unternehmen ebenfalls tun!!Alles im Lot bei Silver Lake. Kurs und Wert der Firma stimmen nicht überein und die Aktie hat vom aktuellen Niveau in einem stabilen Goldpreisumfeld ein Potential von mindestens 50% in den Bereich um 0,60 AUD je Aktie.© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport