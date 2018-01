Gold: Vorjahreshoch in greifbarer Nähe

Seit Mitte Dezember befindet sich der Goldpreis in einer der steilsten Aufwärtsbewegungen der letzten Jahre und überwand dabei die Hürden bei 1.265 und 1.301 USD. Zuletzt sprang das Edelmetall über den Widerstand bei 1.325 USD und stieg bis 1.345 USD, ehe ein Pullback an die frühere Barriere bei 1.325 USD erfolgte. Dort stiegen die Käufer wieder in den Wert ein und trieben ihn zuletzt wieder an das Verlaufshoch an.Kurzfristig ist ein zweiter Test der 1.325 USD-Marke denkbar, ehe Gold den Weg nach Norden mit dem Ausbruch über 1.345 USD fortsetzen sollte. Wird die Marke direkt überschritten, wäre dies entsprechend bullisch zu werten und würde einen Angriff auf den Widerstand bei 1.355 USD nach sich ziehen. Darüber käme es zum Anstieg bis 1.375 und 1.385 USD. Selbst eine Ausdehnung bis 1.408 USD wäre kurzfristig möglich.Abgaben unter 1.325 USD würden dagegen zu einer Ausdehnung der Korrektur bis 1.301 USD führen, ehe die Bullen den Aufwärtstrend dort fortsetzen sollten. Erst darunter wäre der Anstieg signifikant unterbrochen und eine Gegenbewegung bis 1.285 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG