Pacific Rim Cobalt nimmt im Kobaltprojekt TNM Erschließungsprogramm auf

VANCOUVER, 24. Januar 2018 - Pacific Rim Cobalt Corp. (das Unternehmen oder Pacific Rim Cobalt) (CSE: BOLT) (FRANKFURT: NXFE) (OTCQB: PCRCF) gibt heute bekannt, dass das Explorations- und Erschließungsteam des Unternehmens in dem zu 100 % unternehmenseigenen Kobaltprojekt TNM in Indonesien die für 2018 geplanten Arbeiten aufgenommen hat. Dies wird das erste Arbeitsprogramm von Pacific Rim Cobalt bei TNM und das erste Programm seit der Durchführung von 856 Bohrlöchern und 26 Testgruben durch die vorherigen Betreiber in fünf der neun Kobaltkonzessionen, die das Projekt ausmachen, sein.Im November und Dezember 2017 hat das Unternehmen ein kompetentes und erfahrenes Kernteam ausgewählt und bestellt, das für die Durchführung der verschiedenen Erschließungsmaßnahmen im Projekt TNM verantwortlich zeichnet. Das Team besteht aus vornehmlich in Indonesien ansässigen Fachleuten, die über Expertise in den Bereichen Geologie, Finanzen, Logistik sowie lokale Regierungs-/Bergbauverordnungen verfügen.Der Projekt- und Logistikmanager ist seit Mitte November 2017 vor Ort und hat verschiedene Standorte für die operative Zentrale und die dazugehörigen Camps ausgewählt, die der Unterstützung der Logistikkette für die Erschließungsaktivitäten dienen. Ein wichtiger Teil des Gesamtplans besteht darin, die Probenahmen und Analyse effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Die operative Zentrale soll auch zur Probenaufbereitung, der Nickel- und Kobaltanalyse und der Probenaufbewahrung dienen. Kleine Probentrüben werden an ein akkreditiertes Labor in Jakarta überstellt werden. Die Analyseergebnisse werden schließlich zur Bestimmung der vorrangigen Zielgebiete beitragen.Das Projektgebiet ist über den Straßen- und Seeweg von den größeren Städten Sentani und Jayapura aus ganzjährig erreichbar. Der Flughafen von Sentani befindet sich ungefähr 15 km östlich des Projekts und über den Hafen in Jayapura, der Verwaltungshauptstadt, besteht Meereszugang. Das Kobaltprojekt TNM befindet sich an der Pazifikküste mit direktem Zugang zu den asiatischen Märkten.Für Februar 2018 plant das Unternehmen die Durchführung eingehender drohnengestützter topografischer und fotografischer Aufnahmen. Diese Informationen werden als Kontrolle für die Explorationsaktivitäten einschließlich geologischer Kartierungen, Testgrabungen und Diamantbohrungen dienen. Damit sollen die in der Vergangenheit gemeldeten kobalt-/nickelhaltigen Lateritzonen bestätigt werden. Angebote von entsprechenden inländischen Anbietern wurden bereits eingeholt und werden im Moment evaluiert.Im Laufe von 2018 werden weitere Diamantbohrungen und Testgrabungen durchgeführt werden, um die lateralen und vertikalen Ausmaße der Kobalt- und Nickelmineralisierung innerhalb des Projektgebiets zu beschreiben.Ranjeet Sundher, President und Chief Executive Officer von Pacific Rim Cobalt, sagte: Ich glaube, dass wir als reines Kobaltunternehmen im Vorproduktionsstadium herausragende Chancen bieten. Das Ziel von Pacific Rim besteht darin, bedeutenden Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, indem das Unternehmen sich die einmalige weltweite Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien zunutze macht.Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Kobaltlagerstätten mit Produktionsreife gerichtet ist. Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sean@theparmargroup.comNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTEDie Canadian Securities Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen in dieser Pressemeldung, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die sich auf spezifische Faktoren beziehen, wie sie hier bzw. anderweitig in den bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde regelmäßig eingereichten Unterlagen von Pacific Rim Cobalt beschrieben sind. Im Rahmen dieser Pressemeldung lässt die Verwendung von Begriffen wie z.B. werden, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen erkennen. Die Informationen in dieser Pressemeldung wurden zwangsläufig zusammengefasst und beinhalten möglicherweise nicht alle verfügbaren wesentlichen Informationen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten u.a. - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen zu zukunftsbezogenen Ereignissen sowie andere Aussagen, bei denen es sich nicht um Tatsachen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die zwar auf Grundlage des Geschäfts und der Märkte, in denen Pacific Rim Cobalt tätig ist, von der Geschäftsführung für angemessen befunden werden, aber zwangsläufig bedeutenden operativen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterworfen sind.Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Licht solcher Faktoren ausgelegt werden.Pacific Rim Cobalt hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen oder dass sich die Erwartungen oder Schätzungen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse tatsächlich erfüllen.Den Lesern wird angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Pacific Rim Cobalt hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Pacific Rim Cobalt übernimmt keinerlei Haftung für Informationen, die von anderen hier erwähnten Unternehmen veröffentlicht werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!