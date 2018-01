Jim Rickards: "2018 ist das Jahr, in dem der Goldpreis nach oben ausbricht"

Für den Goldpreis wird es in diesem Jahr stark aufwärts gehen. Dieser Ansicht ist der Finanzexperte und Bestsellerautor Jim Rickards, der auf Vancouver Resource Investment Conference mit Daniela Cambone vom Nachrichtenportal kitco.com sprach. "2018 wird das Jahr sein, in dem der Goldpreis nach oben ausbricht", glaubt Rickards. "Wir befinden uns im dritten Jahr eines Bullenmarktes, der noch großes Aufwärtspotential hat."Die Fundamentaldaten am Goldmarkt schätzt Rickards positiv ein. "Ich warte nicht darauf, dass ein Krieg ausbricht, weil das den Goldpreis steigen lassen würde. Aber in Nordkorea wird es wahrscheinlich zum Krieg kommen", sagt der Autor. Zudem rechnet er mit einem Handels- und Währungskrieg zwischen China und den USA. Auch die Innenpolitik der Vereinigten Staaten könnte die Märkte beeinflussen. Sollten die Demokraten bei den Zwischenwahlen im November die Mehrheit im Repräsentantenhaus erhalten, werden sie Jim Rickards zufolge versuchen, Präsident Trump des Amtes zu entheben. "Jede Art von Unsicherheit, jeder Grund zur Beunruhigung wird den Goldpreis nach oben treiben", so Rickards.Anschließend erklärt der Experte, der für seine Goldpreisprognose von 10.000 $ je Unze bekannt ist, wie er zu dieser Zahl kommt: "Das ist ungefähr der implizierte Preis in einem goldgedeckten Währungssystem, wenn es nicht zu Deflation kommt." Er hält es für möglich, dass die Zentralbanken und der IWF sich gezwungen sehen einen Goldstandard einzuführen, um das Vertrauen in die Währungen nach einer schweren Finanzkrise wiederherzustellen. "Es ist wichtig, dass er Preis stimmt. Angesichts des Geldangebots und der verfügbaren Goldmenge liegt dieser Preis bei etwa 10.000 $ je Unze."Investoren werden unter Umständen aber kaum von einem so hohem Goldpreis profitieren. "Gold erhält lediglich Ihre Kaufkraft. Wenn Gold 5.000 $ kostet, kostet Öl wahrscheinlich 400 $ und alle Preise haben sich verdoppelt oder verdreifacht", erklärt Rickards. Goldbesitzer hätten unter diesen Umständen keine realen Gewinne zu verbuchen - aber zumindest auch keine Verluste. "Wenn alle anderen ruiniert sind, ist Ihr Vermögen noch immer intakt", fügt er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de