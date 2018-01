Silberrally auf 50 $, 100 $ oder 200 $?

Wissen Sie die Schönheit von Silbermünzen zu schätzen? Verstehen Sie, wozu wir Silber auch in unserer heutigen, modernen Welt benötigen?Die Silbermünzen American Eagle und Canadian Maple Leaf repräsentieren den Wert und die lange Geschichte eines unentbehrlichen Metalls, dass bereits seit Jahrtausenden als Geld dient.Die Regierungen und Zentralbanken erhöhen das Angebot an Währungseinheiten schneller als die zugrundeliegende Wirtschaftsleistung wachsen kann und entwerten dadurch ihre jeweilige Währung - sei es der Dollar, der Euro, der Yen oder das britische Pfund. Sie vergrößern die ohnehin nicht mehr rückzahlbare Schuldenlast, als sei es völlig normal, dass sich die Zahlungsverpflichtungen weltweit auf 230 Billionen $ belaufen. Gleichzeitig verbreiten sie das Märchen, dass alles in bester Ordnung ist.Wir wissen es allerdings besser. Die Preise für Lebensmittel, Mieten, Bier, Gesundheitsversorgung, Medikamente und fast alles andere (außer Computer und Fernseher) steigen Jahr für Jahr. Silber kostete 2001 nur 4 $ je Unze, 2011 dagegen fast 50 $. Heute ist sein Preis wieder auf 17 $ gefallen. Aber das wird sich ändern. Sehen wir uns zunächst die historische Preisentwicklung des weißen Metalls seit den frühen 1970er Jahren an.Ignorieren Sie die kurzfristigen Schwankungen und richten Sie Ihr Augenmerk auf die großen Trends. Bis Anfang 1980 ging es für den Silberpreis aufwärts, dann fiel er zwei Jahre, blieb 19 Jahre lang relativ stabil und startete schließlich die nächste Achterbahnfahrt, als die USA den "Krieg gegen den Terror" ausriefen.Die eingezeichneten Linien zeigen eine etwas detailliertere Interpretation der Kursbewegungen: grün für Aufwärtstrends (neun Rallys), rot für Abwärtstrends (acht Korrekturen) und violett für Seitwärtsbewegungen. Die Linien dienen der Veranschaulichung es Auf und Ab am Silbermarkt und wurden nach bestem Wissen eingefügt, beruhen jedoch auf meiner subjektiven Interpretation der Trends.In den späten 1970ern kam es am Silbermarkt zur Entstehung einer Spekulationsblase. In den 20 Jahren nach deren Platzen korrigierte der Kurs zunächst nach unten und stagnierte anschließend. Im September 2001 fand der Silberpreis einen Boden und stieg zehn Jahre lang stark an. Seit 2011 korrigiert er wieder.Je größer die Blase ist, desto heftiger ist auch der anschließende Crash und desto länger dauert die Korrektur. (Aufgepasst, Aktieninvestoren!)