Simbabwe: Neue Währung basierend auf Gold- und Diamantreserven?

Die Regierung von Simbabwe erwägt die Einführung einer neuen, mit Gold und Diamanten gedeckten Landeswährung. Dies berichtete Bloomberg in dieser Woche.Das südafrikanische Land hatte seine eigene Währung im Februar 2009 faktisch aufgegeben, nachdem die Inflationsrate im Zuge eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs auf rund 500 Mrd. Prozent gestiegen war. Die Zentralbank hatte damals Banknoten mit einem Nennwert von bis zu 100 Billionen Simbabwe-Dollar gedruckt.Anschließend hatte die Einführung eines hauptsächlich auf dem US-Dollar basierenden Währungskorbs die Wirtschaft stabilisiert. Aufgrund einer Dollarknappheit wurden 2016 zudem Schuldscheine herausgegeben, die theoretisch im Verhältnis von 1:1 gegen US-Dollar getauscht werden können, von ausländischen Handelspartnern jedoch nicht akzeptiert werden.Emmerson Mnangagwa, der neue Präsident des Landes, hofft nun die Lage künftig mit einer rohstoffgedeckten Währung entspannen zu können. "Unser Land verfügt über reiche mineralische Vorkommen", sagte er kürzlich in einem Interview. Dazu zählen neben Gold und Diamanten auch Chrom, Eisenerz, Kohle und die nach Südafrika zweitgrößten Platinvorkommen der Welt."Wir geben unser Bestes, um Reserven aufzubauen", so Mnangagwa. "Die Idee ist, dass wir dazu 10% unseres Gold und unserer Diamanten verwenden. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir den nächsten Schritt gehen und eine Währung einführen können, werden wir diesen Schritt tun."Die Goldproduktion Simbabwes hatte sich im Gesamtjahr 2017 auf 24,8 t erhöht, nachdem im Vorjahr 22,7 t Gold gewonnen wurden. Die Fördermenge konnte während der letzten vier Jahre gesteigert werden, da auch Kleinstbetriebe und allein arbeitende Goldsucher staatliche Unterstützung erhielten.© Redaktion GoldSeiten.de