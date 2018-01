Goldcorp - Ein erster wichtiger Achtungserfolg!

2017 war für Minenanleger mit 5,5% auf US-Dollarbasis ein positives, wenn auch sehr volatiles und nervenaufreibendes Börsenjahr. Das gilt erst recht für Goldcorp Inc. , die in der Summe sogar 6,1% verloren haben. Die Aktie gehört damit im Minensektor eher zu den Sorgenkindern, die den Crash ab 2011 bisher nur verhältnismäßig wenig ausbügeln konnten. Allerdings beginnt 2018 bereits mit über 15% so gut, dass selbst der HUI-Index vor Neid erblasst. Ist das ein gutes Omen für 2018?Die jüngsten operativen Ergebnisse haben sicher zur aktuellen kurzfristigen Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt beigetragen. Da aber Goldcorp in der Vergangenheit mehrfach negativ enttäuscht hat, sollte die Zahlen nicht überbewertet werden.Mehr Gewicht sollte hingegen der Charttechnik beimessen werden. Denn nach der letzten Einschätzung vom 21. Dezember 2017 "Goldcorp - Rettung in letzter Sekunde!" ist genau das passiert, was ich skizziert und geschrieben hatte. Zitat: "Wieder wurde die Unterstützungslinie nun nach unten durchbrochen. Und nur wenige Tage später wurde sie zurückerobert. Ähnlich wie vor einem Jahr, könnte diese Kombination auch jetzt wieder eine Rallybewegung initiieren, die Goldcorp im ersten Schritt auf ca. 14/14,50 USD hieven könnte, wo der Abwärtstrend seit den 2016er Hochs lauert."Goldcorp ist bis zum 16. Januar auf 15,55 USD und damit den höchsten Stand seit April 2017 gestiegen. Damit wurde der Abwärtstrend seit Mai 2016 nun endlich nach oben durchbrochen. Zuvor erwies sich die besagte grüne Unterstützungslinie nach einem erneuten Fehlausbruch als Sprungbrett für die laufende Aufwärtsbewegung. Besonders der Tages-Chart sieht jetzt sehr interessant aus.Nach dem deutlichen Ausbruch über den Abwärtstrend und einer Rally von mehr als 33% bezogen auf das Dezember-Tief, war eine Gegenbewegung mehr als fällig. Diese ließ den Kurs bis zum 22. Januar wieder auf 14,16 USD zurückfallen, womit der besagte Abwärtstrend exakt und von "oben" getestet wurde. Prompt gab es dort gestern erst eine entsprechende bullische Reaktion, was darauf hindeutet, dass der Abwärtstrend jetzt zu einer Unterstützung und zu einem Sprungbrett mutieren könnte.Die Zeichen stehen damit in der Summe auf grün. Nach der kräftigen Rally der letzten Wochen, waren die Chance für einen Anstieg auf 20 bis 22 USD nie besser als jetzt. Sofern Goldcorp jetzt nicht mehr unter ca. 13 USD fällt, könnte dieses Niveau noch in der ersten Jahreshälfte 2018 erreicht werden.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.