Silber: Voller Schub

Im gestrigen Handel brach der Silberpreis über den Widerstand bei 17,23 USD aus und generierte damit ein übergeordnetes Kaufsignal. Im Anschluss setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und trieb den Wert an die Begrenzungslinie einer früheren Dreieckskonsolidierung auf Höhe von 17,70 USD an. Mit diesem Ausbruch haben die Bullen das nächste Kapitel in der im Dezember an der Unterstützung bei 15,59 USD begonnenen Aufholjagd begonnen und zudem auch die Abwärtsbewegung von September bis Dezember 2017 neutralisiert.Kurzfristig kommt es jetzt darauf an, ob Silber direkt über die Barriere bei 17,91 USD ansteigen kann. Sollte der Käuferseite ein solcher Ausbruch gelingen, würde sich die Kaufwelle direkt bis 18,50 USD fortsetzen. Darüber läge das nächste charttechnische Ziel erst bei 19,25 USD. Setzt der Wert dagegen von der 17,91 USD-Marke zurück, könnte eine leichte Korrektur bis 17,50 USD und darunter ggf. bis 17,23 USD führen.Dort dürften die Bullen den nächsten übergeordneten Anstieg starten. Ein Bruch der 17,23 USD-Marke würde den Kaufimpuls dagegen unterbrechen und für einen Rückfall auf 16,60 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG