1.400-$-Linie rückt in greifbare Nähe für den Goldkurs

Der Edelmetallanalyst Gary Savage hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er erklärt, in welcher Ausgangslage Gold und den US-Dollar sich gestern befanden, bevor die amerikanische Währung plötzlich einbrach. Zudem nennt er Kursziele für eine Umkehr der aktuellen Trends.Gemäß der Analyse des Traders ist der Dollar unter die untere Trendlinie des Broadening Tops gefallen. "Wenn diese Megafon-Formationen durchbrochen werden, handelt es sich meist um ziemlich aggressive Bewegungen", so Savage. Zudem weist er drauf hin, dass die Erholung des Kurses nach dem letzten bedeutenden Jahreszyklustief sehr schwach ausfiel und der Dollar bereits auf ein tieferes Tief gefallen ist. "Das ist ein wichtiges Signal für einen Bärenmarkt", meint der Analyst.Unterstützung wird der Dollar nach Einschätzung von Savage zunächst bei etwa 88,5 Punkten finden.In Bezug auf Gold glaubt der Trader, dass der Kurs zunächst das Hoch das Jahres 2016 bei knapp 1.380 $ testen könnte, bevor der Tageszyklus ein Top bildet und es zu einer Korrektur kommt. Bei der nächsten Aufwärtsbewegung könnte Gold dann über dieses Hoch steigen und die 1.400-$-Linie durchbrechen.© Redaktion GoldSeiten.de