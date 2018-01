Schwacher Dollar und Rohstoffrally - Kann Silber endlich aufholen?

In den ersten drei Wochen des neuen Jahres war der Rückgang des Dollars eine der wichtigsten Entwicklungen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend fortsetzen und im Lauge des Jahres sogar beschleunigen wird. Nachdem die US-Währung gemessen am Dollarindex Anfang 2017 mit dem angetäuschten Ausbruch nach oben bei 104 Punkten ein Top bildete, begann ein Abwärtstrend, der bis heute andauert. Während ich dies schreibe, notiert der Dollar in der Nähe von 90 Punkten und hat damit seit Jahresbeginn bereits mehr als 2% nachgegeben.Ein schwacher Dollar ist typischerweise positiv für die Rohstoffpreise. Den Beleg dafür können Sie in den weiter unten folgenden Charts sehen. Doch sehen Sie sich zuerst das Top an, das im Chart des Dollarindex klar und deutlich zu erkennen ist. Beachten Sie dabei den Einbruch unter die 92-Punkte-Linie und das Unterschreiten der Tiefs des Jahres 2017 bei etwa 91 Punkten.Analog dazu haben Kupfer und Rohöl, die beiden bedeutendsten Rohstoffe auf globaler Ebene, unverkennbar einen Boden gebildet und sind nach oben ausgebrochen:Die Frühphase der Rohstoffrally ist auch im breit aufgestellten Rohstoffindex CRB zu erkennen. Der Index könnte nun zum ersten Mal seit Mitte 2015 wieder auf über 200 Punkte klettern: