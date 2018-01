Endeavour Silver bleibt spannend

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. konnte sich unlängst von den Verlusten zum Jahresausklang 2017 wieder erholen. Seither zeigt sich eine Seitwärts-Range mit der Chance einer baldigen Auflösung. Kurse über 2,72 USD dürften dabei die Widerstandszone von 2,90 USD in den Fokus rücken, um nachfolgend einen Aufwärtslauf in Richtung von 3,40 USD zu begünstigen.Notierungen unter 2,29 USD spielen hingegen den Bären zu, sodass man stattdessen vielmehr mit einer Abwärtsbewegung bis in den Bereich der 2,00-USD-Marke einkalkulieren sollte. Unterhalb dieser würden gar weitere Verlustgefahren in Richtung von 1,50 USD je Anteilsschein auf die Agenda rücken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.