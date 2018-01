Uwe Bergold auf der Metallwoche: Ich erwarte für 2018/19 eine massive Zunahme der Inflation

Die Rohstoffpreise als letzte Blase eines Drei-Generationen-Zyklus

Der Schwächeanfall beim US-Dollar…

Die finale Rohstoffblase und die Abwertung der Papierwährungen

Das Problem der Notenbanken…

Der Rohölpreis als Fingerzeig der kommenden Inflation?

Bekommen wir ein stagflationäres Szenario?

Die Aktienmärkte und inflationäre Depressionen…

Verschiedene Szenarien für Aktienmarkt und Gold…

Beste Kaufgelegenheit für den Gold- und Rohstoffsektor seit 1971? Warum..?

Was, wenn nur 1% des weltweiten Aktienexposure in den Goldminensektor fließt…?

Der säkulare Bullenmarkt beim Gold ist nie beendet worden…

Der 75 Jahre Zyklus und die Geldumlaufgeschwindigkeit

Was ist mit den digitalen Währungen?

Gold wird Vermögen versichern

Das Silber-Gold-Ratio als Indikator für Inflation

Gold und der Schutz vor Kaufkraftverlust

Türkei, Venezuela, Simbabwe: Millionäre, Milliardäre, Billionäre

Wenn die Wertaufbewahrung nicht mehr funktioniert…

Die monetäre Illusion

Der Gold- und Silberminensektor: Wer kauft was, wann?

Unser heutiger Gast hat einen Tip für Euroanleger, die mit der Performance ihrer Gold- und Silbermünzen oder Barren in letzter Zeit nicht zufrieden sind. Wer Millionär sein möchte nehme 1.000 Euro und gehe in die Türkei, wer Milliardär sein möchte nach Venezuela und wer Billionär sein möchte, gehe nach Simbabwe. "Du kannst Dir jederzeit Dein nominales Wunderland zaubern, Du musst Dir dafür nur die dementsprechende Papierwährung nehmen. Was wirklich zählt ist seit Jahrtausenden die Unze Gold.Wir sprechen heute darüber, was in diesem Jahr und in den Folgejahren für den Gold- und Rohstoffsektor zu erwarten ist. "Die Jahrhundertkrise bietet auch eine Jahrhundertchance", sagt unser Gast. Warum und aus welchen Motivationen heraus kann eine Gold- oder Rohstoffinvestition denn jetzt sinnvoll sein?Zugeschaltet aus Weiden i.d.Oberpfalz ist uns Uwe Bergold. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der GR Asset Management, Fondsmanger und verantwortlich für die Anlagestrategie von drei Investmentfonds mit dem Fokus auf groß-, mittel- und kleinkapitalisierte Gold- & Rohstoffaktien.Das Interview erschien zuerst am 18.01.2018 auf der Metallwoche.de. Internetauftritt von Uwe Bergold: www.grinvest.de © Michael der "Düsseldorfer"TV-Moderator auf n-tv, www.frank-meyer.tv