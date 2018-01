Gold: Fulminant, aber deutlicher Rücksetzer rückt näher...

Wie im Dezember vermutet konnte der Goldpreis aufgrund der stark überverkauften Lage problemlos einen starken Jahresauftakt aufs Parkett legen. Dass es allerdings ausgehend von 1.236 USD direkt und ohne Luft zu holen zum Schließen des offenen Gaps bei 1.345 USD reichen würden, kam etwas überraschend. Obendrein konnte der Goldpreis in den letzten Tagen weiter deutlich zulegen, und erreichte heute mit 1.366 USD den höchsten Stand seit dem 1. August 2016!Offensichtlich war die Stimmung und damit die Positionierung der Marktteilnehmer Mitte Dezember noch schlechter bzw. noch bärischer als damals analysiert.Auf dem logarithmischen Monatschart wird schnell klar, dass die Korrektur im vierten Quartal 2017 letztlich nur der Rücklauf bzw. Test der ehemaligen sechsjährigen Abwärtstrendlinie gewesen ist. Damit ist der Ausbruch vom Sommer 2017 erfolgreich bestätigt worden. Die scharfe Rally in den letzten Wochen ist daher logisch und konsequent.Mit Kursen oberhalb von 1.360 USD ist der Goldpreis aktuell aber bereits fast bis an die harte Widerstandszone um 1.370 - 1.380 USD gelaufen. Hier gab es im Juli 2016 kein Durchkommen. Im größeren Bild kann man diese Widerstandszone mit 1.370 - 1.400 USD auch noch etwas breiter definieren. D.h. die Bullen stehen jetzt vor einer Herkulesaufgabe!Bei den Indikatoren konnte sich das MACD Kaufsignal von Anfang 2016 erneut durchsetzen. Der RSI Indikator hat auch noch viel Platz bis zur überkauften Zone. Die Stochastik hingegen hat ihre überkaufte Zone fast erreicht, bis zu einem Verkaufssignal fehlt hier aber noch einiges.Letztlich ist der Goldpreis trotz der starken Rally im großen Bild nach wie vor neutral und in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Nur ein klarer Ausbruch über 1.400 USD würde ein starkes bullisches Signal liefern, womit dann ein direkter Anstieg bis auf ca. 1.525 USD aktiviert wäre.In der Summe bleibt der Monatschart also "neutral". Die erwartete Handelspanne auf Sicht der kommenden Monate liegt vermutlich im Bereich 1.300 USD bis 1.380 USD.Mit dem arithmetischen Wochenchart lässt sich die extrem starke Widerstandszone mit 1.360 - 1.370 USD noch genauer definieren. Hier wurde bereits gestern die Verbindungslinie aller Hochs der letzten viereinhalb Jahre erreicht. Von einem eindeutigen Ausbruch kann definitiv noch nicht die Rede sein. Und selbst wenn es kurzfristig dazu kommen sollte, wartet bei 1.388 - 1.393 USD nochmals ein ganz harter Widerstand.Dennoch kann man die gesamte Bewegung seit Mitte 2013 durchaus als eine Bodenbildungsformation betrachten. Auch eine potentielle Schulter-Kopf-Schulter Formation lässt sich hier konstruieren. Allerdings passt die Entwicklung des Handelsvolumens nicht hundertprozentig zu dieser charttechnischen Formation. Sollte es aber mittelfristig zu einem Ausbruch kommen, ließe sich mit dieser potentielle Schulter-Kopf-Schulter Formation ein Kursziel im Bereich um 1.650 USD ableiten. Der blaue Pfeil soll hier das theoretische Potential aufzeigen, stellt aber keine unmittelbare Prognose dar!Blickt man nun jedoch auf den in kürzester Zeit bereits stark in die überkaufte Zone vorgedrungenen Stochastik Oszillator, schwinden die Chancen auf einen unmittelbaren Ausbruch dramatisch! Vielmehr sendet die aktuelle Konstellation ein massives Warnsignal, denn der Goldpreis hat auf seinem Wochenchart einen extrem harten Widerstand in einem stark überkauften Zustand erreicht!Auch wenn ich Ihnen gerne etwas anderes berichten würde, ist die Wahrscheinlichkeit für einen unmittelbar bevorstehenden Rücksetzer extrem hoch. Auch notiert der Goldpreis bereits außerhalb seines oberen Bollinger Bandes (1.349 USD), wodurch die Luft ebenfalls sehr dünn geworden ist.Summa summarum kann der Wochenchart trotz der überkauften Stochastik mit "noch bullisch" bewertet werden. Die Gefahr eines deutlichen Rücksetzers in Richtung der Unterstützungszone 1.294 - 1.310 USD ist aber exorbitant gestiegen.