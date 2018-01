Heraeus Edelmetallprognose 2018: Begrenztes Aufwärtspotential für Gold

Heraeus, einer der weltweit führenden Anbieter von Edelmetallprodukten, hat gestern einen ausführlichen Ausblick auf die Entwicklung der Edelmetallpreise in diesem Jahr veröffentlicht.Dabei gehen die Analysten des Unternehmens davon aus, dass eine allmähliche Richtungsänderung in der Geldpolitik insbesondere das Aufwärtspotential für Gold dämpfen wird. Steigende Zinsen in den USA, höhere Anleiherendite aufgrund einer sinkenden Liquiditätszufuhr in Europa und Japan und eine mögliche Erholung des Dollars könnten Kursgewinne begrenzen. Heraeus rechnet daher damit, dass sich der Goldpreis innerhalb einer Spanne von 1.175 $ - 1.375 $ bewegen wird, wobei im ersten Halbjahr mit einem höheren Preisniveau zu rechnen ist als in der zweiten Jahreshälfte. Sollte sich die Situation in bestimmten geopolitische Brennpunkten zuspitzen, könnte Gold jedoch als sicherer Hafen davon profitieren.Der Silberpreis wird dem Unternehmen zufolge ähnlich entwickeln. Da keine signifikante Zunahme der industriellen Nachfrage erwartet wird, müssten positive Preisimpulse hier von der Investmentnachfrage ausgehen.Eine Erhöhung des Preisniveaus sagen die Analysten jedoch für Platin vorher. Ihrer Einschätzung nach werden die Erholung der Industrie- und Schmucknachfrage sowie ein Rückgang der globalen Fördermenge den Kurs steigen lassen.Auch bei Palladium sieht Heraeus trotz der starken Kursgewinne im letzten Jahr weiteres Aufwärtspotential. Grund ist das Angebotsdefizit am Palladiummarkt, das auch in diesem Jahr wieder 1 Mio. Unzen liegen soll. Hier finden Sie den vollständigen Bericht, einschließlich der Prognosen für Rhodium, Iridium und Ruthenium sowie einer Analyse der Euro/Dollar-Wechselkurses.© Redaktion GoldSeiten.de