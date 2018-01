CPM Group: Bei der nächsten Wirtschaftskrise wird der Silberpreis explodieren

Jeffrey Christian, der Gründer und Geschäftsführer des Marktforschungsunternehmens CPM Group, geht davon aus, dass der Silberpreis im Zuge der nächsten Wirtschaftskrise in die Höhe schießen wird. Dies sagte er kürzlich in einem Interview mit Daniela Cambone von kitco.com auf der Vancouver Resource Investment Conference.In der ersten Jahreshälfte 2018 wird sich der Kurs nach Einschätzung des Edelmetallexperten allerdings hauptsächlich seitwärts entwickeln. "Das zweite Halbjahr könnte etwas interessanter werden," sagt Christian. "Aber ehrlich gesagt glauben wir, dass die Silberpreise erst 2019 und danach beginnen werden, viel stärker zu steigen."Langfristig hat der Analyst ein Kursziel von etwa 40 $. "Die Weltwirtschaft und das Finanzsystem haben zahlreiche Probleme," sagt Christian. Er fügt jedoch hinzu, dass sich diese Probleme 2018 und 2019 wahrscheinlich noch nicht zu einer ernsten Krise auswachsen werden. "2022-2024 könnten wir eine vergleiche Finanzkrise erleben wie 2007-2009. Wenn das passiert, ist der Silbermarkt bereit für einen Anstieg auf nicht nur 30 $, sondern 40 $", so Christian.Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Marktbeobachtern glaubt Christian nicht, dass der Goldpreis in diesem Jahr nach oben ausbrechen kann. Für einen Anstieg des Goldpreises auf 1.400 $ oder 1.500 $ seien deutlich schlechtere wirtschaftliche und finanzielle Rahmenbedingungen nötig. Darüber hinaus ist die Nachfrage nach physischen Edelmetallinvestments dem Experten zufolge derzeit zu gering, um höhere Kurse zu stützen.Langfristig sei zwar mit einer Erholung der Nachfrage und mit guten Kursgewinnen zu rechnen. "Aber wenn Sie in diesem Jahr auf 1.400 $ oder 1.500 $ hoffen, werden Sie zutiefst enttäuscht sein," meint Christian.© Redaktion GoldSeiten.de