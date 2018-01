Hecla Mining mit der nächsten Chance für die Bullen

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company deutete im Dezember einen Ausbau der Verluste bis hin zur Unterstützung bei 3,25 USD an. Zur Monatsmitte erfolgte jedoch noch zuvor der klassische Rebound und so zogen die Kurse wieder in Richtung des Widerstands bei 4,40 USD an. Gelingt nunmehr der Ausbruch über 4,60 USD, könnten zunächst unmittelbar weitere Zugewinne in Richtung 5,00 bzw. 5,20 USD erfolgen.Unterhalb von 4,00 USD dreht der Bias hingegen wieder ins bärische Setup und Anschlussverluste bis 3,60 USD und darunter bis zur Unterstützung bei 3,25 USD sollten dementsprechend einkalkuliert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.