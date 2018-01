Edelmetallhändler erwarten höhere Goldpreise bis Jahresende

Die meisten Gold- und Silberverkäufer gehen davon aus, dass die Preise an den Edelmetallmärkten bis zum Jahresende deutlich steigen werden. Dies ergab eine informelle Umfrage, die die Nonprofit-Organisation Professional Numismatists Guild (PNG) kürzlich unter 25 akkreditierten und geprüften Händlern durchführte.Wie kitco.com in dieser Woche meldete, liegt die durchschnittliche Goldpreisprognose der Umfrageteilnehmer für Ende Dezember 2018 bei 1.461 $. Nur zwei Edelmetallhändler glaubten demnach, dass der Kurs unter 1.400 $ liegen wird, während drei einen Preis von mehr als 1.500 $ vorhersagten.Den Angaben zufolge haben die Branchenvertreter ihre Erwartungen erst in den letzten Wochen nach oben korrigiert. Dabei beriefen sie sich auf den schwächeren US-Dollar, einen möglichen Anstieg der Inflation, Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklung des Zinsniveaus und höhere Ölpreise.Auch hinsichtlich der anderen Edelmetalle zeigten sich die Händler optimistisch. Den Silberpreis sehen sie zu Jahresende im Schnitt bei etwa 20 $, wobei die Prognosen relativ weit auseinandergingen und von 16,25 $ bis 30,70 $ reichten. Für Platin lagen die Vorhersagen im Bereich von 1.000 $ bis 1.400 $.© Redaktion GoldSeiten.de