Große Sonderberichte Gold und Silber

Der Goldpreis erreicht die gewünschten Ziele und übertrifft sie sogar. Wir sind aber noch immer im Rahmen des aktuellen Szenarios, welches Kurse von bis zu 1388 $ toleriert. Sollte der Markt bei 1389 $ schließen, bedeutet dies nicht, dass wir jetzt direkt auf Kurse über 1400 $ marschieren. Es muss hier schon eine nachhaltige Bewegung erfolgen, oder die Rücksetzer sich nicht mehr weit genug nach Süden ausdehnen, um in ein noch bullischeres Muster überzugehen.Mit dem aktuellen Verlauf sind aber die Chancen deutlich gestiegen, dass wir die 1388 $ auch tatsächlich erreichen. Auch der GLD zollt der Entwicklung Tribut und entwickelt sich weiter bestens. Wir konnten hier inzwischen die 128.08 $ hinter uns lassen. Solange Gold aber unter 1388 $ notiert, halten wir das aktuelle Muster aufrecht.Für die Daumen-runter-Fraktion, wenn Sie auf meinen Rat vor ca. 6 Wochen gehört haben, als ich schrieb: "Wenn Sie es mir mal so richtig zeigen wollen, dann machen Sie beim nächsten Zielbereich genau das Gegenteil unserer Traderichtung! Wenn wir Long gehen, gehen Sie Short und vice versa …" Das finanzielle Nahtod-Erlebnis, das einige dadurch erlitten haben, dürfte sehr erhellend gewesen sein.Wer meine Aussagen nicht immer emotional und auf der Goldwaage bewerten möchte, sondern sich für die Trefferquoten, den Jahresausblick 2018 und Renditen interessiert, dem mache ich ein Angebot.Diesen Sonntag kommen nur für Abonnenten alle langfristigen Sonderberichte zu allen von uns analysierten Märkten heraus. Wenn Sie auch nur einen Markt abonniert haben, erhalten Sie trotzdem für ALLE anderen Märkte, auch die Kryptos, Indexe, Minen und Rohstoffe unsere Sonderberichte als Geschenk dazu.Damit haben Sie Einblicke und Tradingsetups für 10 Märkte.Im Gold werden wir definitiv noch ein sehr spannendes Jahr erleben. Ich meine jedoch, auf andere Art als die meisten Leser erwarten würden.Im Silber hat es sich entsprechend bewahrheitet, dass wir ohne einen nachhaltigen Abfall unter 16.91 $ dem Markt weiter Chancen auf deutlich höhere Kurse einräumen müssen. Zwar ging der Preis stellenweise unter diese Marke, halten konnten ihn die Bären dort aber nicht. Entsprechend hat der Preis nun ein neues Hoch ausgebaut und ist in den anvisierten Bereich zwischen 17.50 $ und 18 $ vorgedrungen.Kommen wir noch zu einem Markt, der die letzten 4 Wochen abging wie eine Scud-Rakete. Es handelt sich um NAT GAS (Erdgas). Seit unserem Long-Tradingbereich konnte dieser Markt, ohne Hebel wohlgemerkt, 30% Kurssteigerung hinlegen, in ein paar Wochen wohlgemerkt.Es gab und gibt die letzten Monate wahrlich keinen Mangel an Chancen, die Frage ist nur, ob man diese nutzen möchte und sich auf das Wesentliche konzentriert.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de