Duketon Mining Ltd.: Der "580 Millionen-Grieche" steigt ein!

Duketon läuft bei mir ebenfalls auf der Watchliste. Ich hatte Ihnen über die sehr guten Bohrergebnisse am 19.12.2017 berichtet ( Link ).Auch diese Aktie hat sich nach diesen Ergebnissen super behaupten können. Der Kurs schoss mit der Veröffentlichung von 0,17 AUD auf 0,23 AUD. Dann kamen einige Gewinnmitnahmen, doch die Wochen darauf wurde eher systematisch gekauft:Wie schon bei Minaurum angeschnitten, deutet dieses Marktverhalten meist darauf hin, dass die Treffer von einigen Profis ernstgenommen werden.Nun wurde bekannt, dass eine schillernde Persönlichkeit aus dem australischen Minensektor eingestiegen ist.Vorgestern wurde bekannt, dass die Harmanis Holding 6,33% aller Aktien von Duketon Mining hält:Kerry Harmanis ist in Australien kein Unbekannter. Harmanis war Gründer der Nickelfirma Jubilee Mines und er konnte diese dann im Nickel-Hype an Xstrata für 3 Milliarden Dollar verkaufen! Die Schätzungen liegen bei 500 Millionen Dollar, die Harmanis mit seinen Aktien in Jubilee verdient hat, sein Vermögen wird auf 580 Millionen geschätzt.Interessanterweise ist Harmanis bereits im Sommer bei Duketon eingestiegen und hat ab 0,10 AUD (siehe Chart oben) Aktien aufgesammelt. Das zeigt einmal mehr, wie die richtigen "dicken Fische" agieren. Nach dem Treffer hat Harmanis seine Position von 5,03% auf 6,33% aufgestockt.Etwa 750.000 AUD hat Harmanis in Duketon gesteckt, was ungefähr so viel Geld für Ihn ist, wie für andere vielleicht 1.000 Euro.Doch er hat schon bei Jubilee ein Näschen bewiesen und ich denke, er könnte auch bei Duketon gut liegen.Wie berichtet, hat Duketon einen riesigen Grünstein-Gürtel unter Kontrolle, der direkt an die Gebiete von Regis angrenzt.Meine Vermutung ist und bleibt, dass Duketon bei weiteren Funden eines der Top-Übernahmeziele für Regis ist.Regis produziert nebenan mit einer riesigen Anlage und verarbeitet Material mit sehr niedrigen Goldgehalten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.