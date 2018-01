Montezuma Mining Company Ltd. - Update

Länger habe ich nichts mehr zu Montezuma geschrieben. Wie Sie wissen, halte ich große Stücke auf die Firma und dessen Mangan-Projekt in Australien, daran hat sich auch nichts verändert.Doch wie immer in unserer Branche, brauchen die Entwicklungen eben seine Zeit. Wir arbeiten mit der Natur und gerade im Falle von Montezuma müssen wichtige metallurgische Tests erfolgen, um die Qualität, mögliche Ausbeuten und die besten Aufbereitungsmethoden genau zu kennen.Also, wie ist die aktuelle Lage bei MZM. Sie wissen, das Projekt an sich, ist "produktionsreif". Die Ressource "steht" (größtes On-Shore Mangan-Vorkommen in Australien) und die Tests mit dem CSIRO Institut laufen.Nun hat Montezuma Mining in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass man in die nächste Phase eingetreten ist und die Scoping-Studie begonnen hat ( Link ).Die bisherigen Tests mit CSIRO haben gezeigt, dass man aus dem Mangan das hochreine Mangan für die Batterieherstellung herstellen kann.Die guten Ergebnisse haben zu der Entscheidung geführt, die Scoping-Studie zu starten. Ian Huitson wurde engagiert, um das Ganze zu managen.Die Studie wird ca. 3-6 Monate in Anspruch nehmen. Hier hat man sich ein weites Zeitfenster offen gelassen, was daran liegt, dass es kein 08-15 Projekt ist.Die Pit-Optimierung wurde bereits durchgeführt und fließt in die Studie ein.Nach wie vor sehe ich ein extrem hohes Kurspotential bei der Aktie. Wenn die Pläne funktionieren, dann würde Montezuma eine der ganz wenig börsennotieren Firmen sein, die Mangan für die Batterie-Industrie produzieren kann.Doch wir haben vermutlich noch etwas Zeit. Die Studie dauert und wird erst gegen Mitte 2018 fertig sein.Ich bleibe derweilen für Sie (und mich) am Ball. Sollte ich entscheidende Neuigkeiten hören, dann hören Sie auch von mir.Ich selbst habe meine Aktien in Montezuma unverändert behalten und werde auf diesem Niveau auch nicht verkaufen. Es ist eben immer wieder eine Frage der Geduld und Strategie. Will ich traden und schnelle Performance, ist die Aktie aktuell eher nichts. Will ich aber einen möglichen "Verzehnfacher" im Depot haben, der eben etwas Zeit braucht, dann halte ich Montezuma für einen Top-Kandidaten.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.