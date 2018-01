Defla XL - Der Abfahrtslauf

Um den hochdeflatorischen Skiabfahrtslauf, den das System nun verschärft in der abgelaufenen Woche durchmachte, seiner Maske zu berauben, nehmen wir uns zuerst ein repräsentatives Maßstabssample aus 3 Kontinenten:a) Highest- Quality Industriewährung aus Europa, in den letzten Jahren noch als Großaktienfonds durch die SNB unterlegt und daher noch besser: CHFStark gestiegen gegen den skiabfahrenden EUR.b) Industrie und Rohstoffwährung aus Nordamerika ohne feministische Ideologie noch machoistisches Gehabe der nördlicheren Nachbarn, der Mexikanische Peso (MXN)Stark gestiegen gegen den skiabfahrenden EUR.c) Afrikanische Großrohstoffwährung, der Rand (ZAR)Stark gestiegen gegen den skiabfahrenden EUR.3 Kontinente, 3 Währungen, dieses Sample sollte ein repräsentiver Maßstab sein. Der EUR sinkt also heftig, nur man sieht es nicht, wenn man nicht hinsieht.Laut vorgestriger Aussage von Draghi kauft die EZB mehr Deutsche als andere Staatsanleihen (also über selbst der höchsten Quote) und trotzdem sieht deren Kurs so aus:wie sähe der aus, wenn sie das nicht kaufte?Vielleicht so, denn die Treasury 10y wird von der US- Zentralbank nicht neu gekauft.Aber da gewinnt die EUR-Zone den Abfahrtslauf nach unten noch, die Treasury bringt nämlich 2,7% Rendite, das erhöht den Lufwiderstand beim Sinken. Bei der Währung gleitet sportlich der USD beim Abfahren aber dem EUR nach unten davon, überholt rasant