Platin: Rally erreicht wichtige Kurshürde

Seit Mitte Dezember befindet sich der Platinpreis in einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die den vorherigen Abwärtstrend neutralisierte. Im Verlauf der Hausse stieg der Wert über die Barrieren bei 941 und 967 USD und erreichte zuletzt die anvisierte Zwischenzielmarke bei 1.020 USD. Nachdem diese in der Vorwoche überschritten wurde, kam es zu einer leichten Korrekturbewegung, die aufgrund der Steilheit der Rally keinen Grund zur Sorge darstellt.Kurzfristig könnte es jetzt zu einer Minikorrektur bis 990 USD kommen, ehe die Bullen den Wert dort wieder in Richtung der Hürde bei 1.020 USD antreiben dürften. Bei einem Anstieg über die Marke hätte der Wert direkt die Chance, an den Widerstand bei 1.043 USD zu steigen. Darüber liegt das nächste Ziel bei 1.066 USD. Wird dieser Bereich ebenfalls überschritten, könnte das Edelmetall mittelfristig bereits bis 1.120 USD haussieren.Fällt Platin dagegen unter 990 USD zurück, würde eine Korrektur bis 967 USD folgen. An dieser Stelle dürften die Bullen den Aufwärtstrend wieder aufnehmen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG