Vorläufige Korrektur bietet Kaufchance für Gold & Goldaktien

Der Goldpreis und die Aktien der Goldunternehmen haben sich hervorragend von ihren Tiefs im Dezember erholt. Innerhalb der letzten sechs Wochen ist der Goldpreis von seinem Tief bei 1.238 $ bis auf 1.365 $ geklettert. Die Aktienkurse der Minenunternehmen haben sich ebenfalls erholt und die ETFs GDX und GDXJ konnten 18% bzw. 21% zulegen. Nun nähern sich die Kurse jedoch bedeutenden Widerstandslinien, während die Marktstimmung zu bullisch wird und der US-Dollar extrem überverkauft ist.Sehen wir uns die Charts von Gold, dem GDX und dem GDXJ an. Der Goldkurs hat die Hochs vom September 2017 getestet, während sich der GDX diesen Hochs bis auf 2-3% genähert hat. Der GDXJ hinkt noch etwas hinterher, hat sich dem Hoch jedoch ebenfalls auf weniger als 5% genähert. Wenn es innerhalb der nächsten Tage erneut zu Käufen kommt, könnte das bereits reichen, um die Minengesellschaften bis zu den Widerstandslinien steigen zu lassen.Die aktuelle Stärke des Goldpreises und der Goldaktien ist größtenteils auf den schwachen US-Dollar zurückzuführen, der mittlerweile sehr überverkauft ist und sich einer wichtigen Unterstützung nähert. Am Freitag berührte der US-Dollar-Index die 88-Punkte-Linie, die die Hochs von 2009 und 2010 markiert und die einzige echte Unterstützung im Bereich von etwa 93-83 Punkten darstellt. Wir haben zudem den Chart von Gold im Verhältnis zu den Fremdwährungen (Gold/FC) eingefügt, der zeigt, ob der Goldkurs in realen Werten zulegt, oder er nur aufgrund des schwachen Dollars steigt. Das Gold/Fremdwährung-Verhältnis konnte den Schlüsselwiderstand nicht nach oben durchbrechen. Dies signalisiert, dass der Goldkurs in nächster Zeit unter einer Erholung des Dollars leiden könnte.Manche Sentiment-Indikatoren deuten zudem darauf hin, dass sich die Erholungsrally der Edelmetalle ihrem Ende nähert. Am Donnerstag zeigte der Daily Sentiment Index für Gold an, dass 91% der Marktteilnehmer bullisch sind, während der Stimmungsindikator des Dollars am Freitag nur 10% Bullen anzeigte. Die Positionierungen am Terminmarkt fallen dem COT-Bericht zufolge nicht so extrem aus. Die spekulative Nettoposition (verglichen mit dem Open Interest) ist am Goldmarkt zu 40% bullisch, während es zu den Hochs von 2011, 2012 und 2016 etwa 55% waren. Am Silbermarkt machen die Bullen sogar nur 26% der spekulativen Nettoposition aus.Gold und die Goldaktien haben nach der letzten Zinserhöhung in den USA eine großartige Rally gestartet, aber technische Faktoren und das Sentiment deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend zunächst eine Pause einlegen wird, oder dass es zu einer Korrektur kommt. Sowohl die Minen-ETFs als auch der Goldkurs haben sich den jeweiligen Widerstandslinien stark angenähert. Die derzeitige Stärke des Sektors ist in erster Linie die Folge des schwachen Dollars, der nunmehr überverkauft ist und seine Unterstützung testet. Gleichzeitig haben die Stimmungsindikatoren sowohl für Gold als auch für den Dollar extreme Werte erreicht.Die nun wahrscheinlich folgende Korrektur oder Unterbrechung der Rally ist eine gute Chance für alle, die den ersten Anstieg verpasst haben, denn sie bietet eine gute Kaufgelegenheit vor einem starken Ausbruch nach oben.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 27. Januar 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.