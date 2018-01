92 Resources verkündet luftgestützte MAG-EM-Untersuchung auf Pontax

Vancouver, 29. Januar 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FSE: R9G2) informiert über den aktuellen Stand der Explorationspläne für 2018 auf den zu 100% unternehmenseigenen Lithiumpegmatitgebieten Corvette und Pontax in der Region James Bay in Quebec, Kanada.Das Unternehmen hat auf seinem Konzessionsgebiet Corvette, das im Guyer-Grünsteingürtel in der Region James Bay in Quebec liegt, ein Genehmigungs- und Benachrichtigungsverfahren für das rund 1.000 Meter umfassende Winderbohrprogramm eingeleitet. Bei den Explorationstätigkeiten im Herbst 2017 auf Corvette wurde hochgradige Spodumenmineralisierung aus an der Oberfläche genommenen Stichproben beim Pegmatit CV1 mit Werten von bis zu 3,48 und 7,32% Li2O (siehe Pressemitteilung vom 5. Oktober 2017) gefunden.Der an der Oberfläche zutage tretende Pegmatit CV1 scheint rund 30 Meter breit und 150 Meter lang zu sein. Ein zweiter, subparallel verlaufender Pegmatit, CV2, wurde ebenso während des Programms entdeckt und ergab Werte von 1,22% Li2O und 90 ppm Ta2O5 aus einer Schürfprobe, was ebenfalls darauf hindeutet, dass das Konzessionsgebiet äußerst vielversprechend ist.Ein vier bis sechs Bohrlöcher und rund 1.000 Meter umfassendes Winterbohrprogramm ist geplant und soll die Streichlänge und die Ausdehnung zur Tiefe hin der Pegmatite CV1 und CV2 identifizieren. Zusätzlich dazu plant das Unternehmen ein regionales Sommer-Prospektionsprogramm, um potenziellen, mit Satellitenbildern und anderen Programmen identifizierten Pegmatiten nachzugehen.Das Konzessionsgebiet Corvette wird auch als vielversprechend für Gold angesehen und auf benachbarten Konzessionsgebieten, die entlang des gleichen geologischen Trends liegen, gibt es zahlreiche hochgradige Vorkommen. Zwar liegt Gold nicht im Fokus der Exploration, aber dennoch wird bei den regionalen Prospektionstätigkeiten ebenfalls geschaut, ob es potentielle Goldvorkommen auf dem Konzessionsgebiet Corvette gibt.Das Unternehmen organisiert zurzeit eine luftgestützte magnetische und elektromagnetische Untersuchung (MAG-EM) seines Konzessionsgebiets Pontax, das den südwestlichen Teil eines rund 100 km langen Gürtels aus Metavulkangestein abdeckt, das wahrscheinlich zum Vulkangürtel Eastmain River gehört.Durch die luftgestützte Untersuchung können Strukturkorridore definiert werden, die wiederum zur Definition von aussichtsreichen Pegmatit-Trends und erschlossenen Goldzielen dienen. Die Region beherbergt zahlreiche Goldvorkommen; dennoch fanden auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens nur wenige Explorationstätigkeiten statt. Die luftgestützte Untersuchung soll im ersten Quartal 2018 vor dem für Sommer geplanten Bodenprogramm abgeschlossen werden. 92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Zurzeit hat das Unternehmen vier primäre Projekte in Kanada: die Lithiumkonzessionsgebiete Corvette und Pontax in Quebec, das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in den Northwest Territories, auf das zurzeit Far Resources Ltd. die Option hat.Das Konzessionsgebiet Corvette besteht aus 76 Claims mit einer Fläche von insgesamt 3.891 Hektar und liegt weniger als 12 Kilometer südlich der Allwetterschotterstraße Trans-Taiga im Gebiet des Grünsteingürtels Guyer. In der Vergangenheit wurde das Konzessionsgebiet nur wenig auf sein Goldpotenzial hin untersucht; doch der vor Kurzem auf dem Konzessionsgebiet entdeckte hochgradige spodumenhaltige Pegmatit (3,48% und 7,32% Li2O), der eine beträchtliche Größe aufweist, zeigt ein großes Lithium-Potenzial.Das Konzessionsgebiet Pontax besteht aus 104 Claims mit einer Gesamtfläche von 5.536 Hektar, die sich über 4 Claimsblöcke erstrecken. Das Konzessionsgebiet liegt zwischen 5 und 30 Kilometern südwestlich von sowie auf dem gleichen Trend wie Stria Lithiums Lithiumkonzessionsgebiet Pontax, wo erbohrte Abschnitte in einem spodumenhaltigen Pegmatitschwarm 0,97% Li2O über 21 m (DDH 09-555-05), einschließlich 1,43% Li2O über 13 m, ergaben.Das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake liegt strategisch günstig im Zentrum des Pegamtitbezirks Yellowknife. Kürzlich vom Unternehmen genommene Schlitzproben ergaben Werte von 1,90% Li2O über 9 m und Stichproben bis zu 3,3% Li2O. Das Konzessionsgebiet ist leicht über eine Straße zu erreichen und die Nähe zu bestehender Infrastruktur bietet zahlreiche Vorteile bei der Erschließung.Das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden liegt nahe der Ortschaft Golden in British Columbia und deckt einen mehr als 18 km langen Abschnitt der Formation Mount Wilson ab, die aus weißen Quarzit und brüchigen Sandsteinen mit hohem Reinheitsgrad besteht. Bislang hat das Unternehmen auf dem Konzessionsgebiet nur wenig Explorations- und Testarbeiten durchgeführt; allerdings gab es hohe Quarzsand-Werte (98,3-99% SiO2) mit wenig Bor (~10 ppm) und Eisen (0,28%). Das Konzessionsgebiet liegt direkt neben der produzierenden Quarzsand-Mine Mount Moberly, die von Heemskirk Canada Ltd betrieben wird.Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Funde auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein müssen, dass die Konzessionsgebiete des Unternehmens Mineralisierung aufweisen.Darren L. Smith, M.Sc., P. Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.Für das Board of DirectorsADRIAN LAMOUREUXAdrian Lamoureux, President & CEOSuite 1400 - 1111 W. 