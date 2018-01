Gerald Celente: Preisspitzen wie bei Bitcoin auch am Goldmarkt möglich

Der Trendforscher Gerald Celente, der auch das vierteljährlich erscheinende Trends Journal herausgibt, sprach am Wochenende in einem Interview mit King World News unter anderem über den US-Dollar und die Aussichten für den Goldpreis.Nach Einschätzung des Marktveteranen sind die Währung und das Edelmetall untrennbar miteinander verknüpft. "Wenn der Dollar sinkt, steigt der Goldpreis", meint Celente. Der entscheidende Faktor sei daher das Zinsniveau in den USA. Doch selbst wenn die Federal Reserve den Leitzins in diesem Jahr wie angekündigt dreimal anhebt, wird er nur um 0,75% steigen. "Wenn man die Inflation mit einkalkuliert, sind die Zinsen noch immer sehr niedrig", so Celente.Das US-Wirtschaftswachstum werde ebenfalls einen Einfluss auf den Dollar und damit auch auf den Goldpreis haben. Dieses ist nach Angaben des Marktbeobachters zuletzt unter den von Trump anvisierten 3% geblieben und wird den Dollarkurs seiner Einschätzung nach auch im weiteren Jahresverlauf kaum stützen.Celente ist allerdings der Ansicht, dass der Goldkurs erst auf deutlich über 1.400 $ - vorzugsweise in den Bereich von 1.450-1.490 $ - klettern muss, bevor eine wirklich starke Aufwärtsbewegung möglich ist. Wenn dieses Niveau erreicht ist, werde Gold auf 2.000 $ und darüber steigen. "Das kann innerhalb von Tagen passieren," meint Celente. "Sehen Sie sich die Preisspitzen an, die im Sektor der Kryptowährungen zu beobachten sind. Mit solchen Spitzen ist auch am Goldmarkt zu rechnen."Ausgelöst werden könnte eine solche Rally von einer geopolitischen oder wirtschaftlichen Krise. Sorgen bereiten Celente in diesem Zusammenhang insbesondere die Spannungen im Nahen Osten und die Möglichkeit eines Krieges zwischen den USA und dem Iran. Die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation des Konflikts mit Nordkorea schätzt er dagegen sehr gering ein.Problematisch könnte zudem die Situation an den Aktienmärkten werden. Während die Kursgewinne der vergangenen Jahre Celente zufolge hauptsächlich auf Aktienrückkäufen sowie auf Fusionen und Übernahmen basierten, sei der Markt heute so heißgelaufen, dass auch zahlreiche Privatanleger wieder kaufen. "Das wird den Markt crashen," fürchtet der Trendforscher. "Wäre es früher zu einem Einbruch gekommen, als nur die Big Player am Markt waren, hätte es dem Rest der Gesellschaft nicht geschadet. Doch jetzt spekulieren auch die normalen Leute wieder."© Redaktion GoldSeiten.de