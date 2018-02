Perth Mint präsentiert rechteckige neue Anlagemünzen

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute ein ungewöhnliches neues Bullionprodukt vorgestellt: Die Münze "Dragon" hat ein einzigartiges rechteckiges Format und ist ab sofort sowohl in Gold als auch in Silber zu je 1 Unze verfügbar.Die Münze zeigt einen chinesischen Drachen, der in der fernöstlichen Kultur als Symbol für Macht, Stärke, Reichtum und Glück gilt. Zudem ist er der Herrscher über das Wasser und das Wetter. Der Drache wird oft gemeinsam mit einer leuchtenden oder flammenden Perle dargestellt, die auch im Design der Münze erkennbar bist. Im Hintergrund sind Wolken, Wind und Wasser, sowie das Zeichen der Prägeanstalt "P"zu sehen.Geschaffen wurde das Motiv von der Grafikerin Ing Ing Jong, die bereits mehrere Münzen der Lunar-Serie entworfen hat.Die Wertseite zeigt wie immer Ian Rank-Broadleys Bildnis Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. Darüber hinaus befinden sich hier die Angaben zu Prägejahr, Feingewicht, Reinheit (99,99%) und Nennwert der Münze.Die Goldmünze hat eine maximale Auflage von 25.000 Stück und wird in einer Schutzkapsel ausgeliefert. Die Silbermünzen sind auf 500.000 Stück limitiert und werden ohne einzelne Verkapselung in Sets zu je 20 Münzen verkauft. Es sind auch sogenannte Monsterboxen mit je zehn Sets erhältlich.© Redaktion GoldSeiten.de