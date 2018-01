Alamos Gold - Nachzügler mit Potenzial!

Seit Mitte Dezember 2017 konnten sich alle Goldminenaktien aus dem HUI-Index, der mittlerweile die 200 Punkte Marke wieder zurückerobert hat, durchschnittlich um über 17% verbessern. Alle Aktien? Nein! Alamos Gold Inc. steht mit dem Schlusskurs vom 26. Januar nicht einmal 5% im Plus und hat gegen den allgemeinen positiven Markttrend Mitte Januar sogar noch ein neues Korrekturtief deutlich unter 6 USD erreicht. Was ist bloß los mit der Aktie?An den jüngsten Unternehmenskennzahlen kann es nicht gelegen haben, denn die waren glänzend. Alamos Gold hat 2017 so viel Gold gefördert wie noch nie in der Unternehmensgeschichte ...Charttechnisch war die Aktie aber eben einfach noch nicht reif, um die nächste nachhaltige Rallybewegung zu initiieren. Nur, weil der Gesamtmarkt steigt, heißt das eben noch lange nicht, dass jede Aktie aus dem Index sofort und parallel mitziehen muss. IAMGold zum Beispiel konnte sich ja auch in den letzten Monaten deutlich positiv gegen den HUI-Index absetzen, was einmal wieder eindrucksvoll zeigt, dass jeder Markt sein ganz persönliches Eigenleben führt und einzeln für sich betrachtet und analysiert werden muss.Auch wenn nun Alamos Gold nun die erwartete Rally in Richtung ca. 8,50 bzw. 11 USD noch nicht starten konnte, so bleibt das Setup dafür intakt. Die volatile Konsolidierung seit Juli 2016 kann auch heute als WXY-Korrektur deklariert werden. Welle Y hat sich nach der letzten Einschätzung vom 28. November 2017 "Alamos Gold stiehlt Barrick Gold die Show!" zeitlich und preislich ausgedehnt. Doch der bullische Charakter bleibt.Besonders jetzt, da sich im Rahmen der Welle Y seit Anfang 2017 eine Art zusammenlaufendes Dreieck gebildet, spitzt die sich charttechnische Lage immer weiter zu. Und das im Positivem Sinne. Vor diesem Hintergrund könnten Anleger, die die letzten Wochen den Anstieg beim Minenmarkt verpasst haben sollten, mit Alamos Gold noch Einiges aufholen. Die genannten Kursziele sind weiter aktiv.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.