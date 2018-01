Deutsche Bank, UBS und HSBC für Manipulation der Edelmetallmärkte mit Strafe belegt

Die US-Behörden gaben gestern die Höhe der Strafen bekannt, die gegen die Deutsche Bank, die UBS, die HSBC sowie gegen acht Trader für ihre nachgewiesenen Manipulationen an den Edelmetall-Terminmärkten verhängt wurden. Wie die Japan Times heute meldete, müssen die Banken insgesamt 46,6 Mio. $ zahlen.Die Trader der drei Banken hatten im Zeitraum von 2008 bis 2014 erwiesenermaßen durch sogenanntes Spoofing auf illegale Weise in den Terminhandel eingegriffen. Dabei werden große Mengen von Orders platziert, nur im sie im letzten Moment wieder zurückzuziehen. Auf diese Weise wird eine künstliche Nachfrage suggeriert, die andere Marktteilnehmer in ihren Entscheidungen beeinflusst und sie dazu bringt, zu überhöhten Preisen zu handeln. Den Angaben zufolge hatten die Banken hunderte, teilweise sogar tausende von Spoof-Orders platziert."Ein solches Verhalten birgt ein signifikantes Risiko für das Vertrauen in die US-Märkte und schafft unfaire Rahmenbedingungen für ehrliche Trader und Investoren", kommentierte John Cronan vom US-Justizministerium die Entscheidung. James McDonald, der Leiter der Börsenaufsichtsbehörde CFTC sagte in einem Statement, dass der elektronische Handel und die Verwendung von Trading-Algorithmen derartige Manipulationen erst möglich machen. Man sei jedoch entschlossen, solche Praktiken aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.Die Deutsche Bank muss mit 30 Mio. die höchste Strafe zahlen. Die UBS wurde mit einer Geldstrafe von 15 Mio. $ belegt, während die HSC nur 1,6 Mio. $ entrichten muss.© Redaktion GoldSeiten.de