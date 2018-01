Indien: Senkung der Einfuhrsteuern auf Gold erwartet

Die indischen Schmuckhändler rechnen damit, dass die Regierung bei der Vorstellung des diesjährigen Haushalts am Donnerstag eine Verringerung der Zollgebühren auf Goldimporte verkündet. Dies geht aus einem heute von Reuters veröffentlichtem Artikel hervor.Die Goldindustrie des Landes drängt bereits seit Jahren auf eine Senkung der Einfuhrsteuer, die im August 2013 auf 10% erhöht worden war. Im Anschluss daran hatte der Goldschmuggel stark zugenommen. Allein im Jahr 2016 wurden nach Schätzungen des World Gold Council etwa 120 t des gelben Metalls auf illegalem Wege ins Land gebracht.Dies beeinträchtigte das Geschäft legal operierender Banken und Goldhändler, die die Zollgebühren zahlen und an ihre Kunden weitergeben mussten, während die Schmuggler einen Rabatt anbieten konnten. "Die Zollabgaben haben illegale Kanäle geöffnet", erklärte Saurabh Gadgil, der Vizepräsident der Indian Bullion Jewellers Association gegenüber Reuters. "Eine Senkung ist notwendig, um den Schmuggel und unautorisierte Verkäufe zu unterbinden."Seinen Angaben zufolge ist mit Verringerung der Einfuhrsteuern um 2 - 4% zu rechnen. Ob das reicht, um den illegalen Handel einzudämmen, ist fraglich. Auf Goldprodukte wird seit letztem Jahr zusätzliche eine Waren- und Dienstleistungssteuer in Höhe von 3% erhoben. Viele Steuerhinterzieher bevorzugen daher die Schmuggelware, da sie auf diese Weise auch diese Abgabe umgehen können.© Redaktion GoldSeiten.de